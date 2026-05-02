  4. Сабо назвал нового чемпиона Украины и вынес вердикт по Динамо
02 мая 2026, 05:02
Легендарный футболист, экс-главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о своем бывшем клубе и предсказал победителя УПЛ сезона 2025/26.

«Это мой родной клуб – что тут еще добавить? Я все равно поддерживаю «Динамо», независимо от того, кто руководит командой или работает тренером. Хочу, чтобы они стали чемпионами, но пока вижу, что «Шахтер» сильнее, поэтому именно он выиграет чемпионат. «Динамо» же, к сожалению, на этот раз чемпионом не станет», – отметил Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Ну в следующем сезоне ДК с их вертикальным футболом Костюка и забивным Пономаренко могут снова стать одними из контендеров. Нам только в плюс, чем больше достойных конкурентов
Шахтёр конечно🥇
