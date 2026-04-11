  Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
11 апреля 2026, 14:54 | Обновлено 11 апреля 2026, 14:57
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок 29-го тура Бундеслиги состоится 11 апреля в 16:30 по Киеву

11 апреля на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 29-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» Дортмунд встретится с «Байером». Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Команда в прошлом сезоне боролась до конца – сказалось неудачное решение сделать тут главным Нури Шахина, из-за чего его преемник, Нико Ковач, был вынужден героически поднимать своих новых подопечных в таблице. И у хорвата тогда получилось почти невероятное: он все-таки успел обойти «Фрайбург» на пару очков и выиграть четвертое итоговое место в той Бундеслиге.

Сейчас же футболисты могут в основном думать об отпуске. В Лиге чемпионов они ухитрились растерять преимущество в два мяча после домашнего поединка и вылететь от «Аталанты» уже в феврале. Еще раньше, в 2025-м, уступили как раз «Байеру» в кубке. Так что оставалась только Бундеслига, где, впрочем, уже понятно, что точно закончат вторыми – слишком далеко и от «Баварии», и от преследователей.

Клуб навсегда запомнит тот великолепный, исторический позапрошлый сезон с нулем поражений и «золотым дублем». Но даже с Хаби Алонсо его не получилось повторить и близко – год назад закончили вторыми, серьезно уступив «Баварии». Ну, а потом ушел и испанец (которого еще и неудачно заменили на тен Хага), и ряд многолетних лидеров во главе с Виртцем.

В целом, при Юлманде получается неплохо. Немцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов и чуть не обыграли дома главного фаворита, «Арсенал». В кубке и вовсе уже достигнут полуфинал, правда, там играть с «Баварией». Хуже ожидаемого, правда, дела в Бундеслиге – там даже после победы над «Вольфсбургом» со счетом 6-3 получается идти только шестым, на четыре очка отставая от квартета лидеров – 49 против 53 у РБ Лейпциг и «Штутгарта».

Статистика личных встреч

В четырех крайних поединках у клубов по две победы, причем неизменно гостевые.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут хозяева подтвердят, что они сильнее. Прогноз Sport.ua: Боруссия победит (коэффициент 2.01 по линии БК betking).

