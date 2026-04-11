Боруссия Д против Байера, брат Хойлунда, Вольфсбург стоит на вылет
Бавария почти чемпион
Главным матчем дневной программы тура чемпионата Германии стал матч Боруссии Дортмунд и Байера, в котором гости выиграли 1:0 и поднялись на 5-е место.
А вот дортмундцы теперь отстают от Баварии на 9 очков при матче в запасе для лидера.
Вольфсбург проиграл Айнтрахту Франкфурт со счетом 1:2 и остается на предпоследней позиции в зоне вылета. В составе гостей забил Оскар Хойлунд, брат известного форварда Расмуса Хойлунда.
Чемпионат Германии. 28-й тур
Боруссия Дортмунд – Байер 0:1
Гол: Андрих, 42
Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах 1:0
Гол: Диоманде, 82
Вольфсбург – Айнтрахт 1:2
Голы: Пейчинович, 90+8 – Хойлунд, 21, Калимуэндо, 32
Хайденхайм – Унион 3:1
Голы: Хонсак, 9, 36, Зивзивадзе, 79 – Кервелд, 74
