Германия
11 апреля 2026, 18:37 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:47
Боруссия Д против Байера, брат Хойлунда, Вольфсбург стоит на вылет

Бавария почти чемпион

Главным матчем дневной программы тура чемпионата Германии стал матч Боруссии Дортмунд и Байера, в котором гости выиграли 1:0 и поднялись на 5-е место.

А вот дортмундцы теперь отстают от Баварии на 9 очков при матче в запасе для лидера.

Вольфсбург проиграл Айнтрахту Франкфурт со счетом 1:2 и остается на предпоследней позиции в зоне вылета. В составе гостей забил Оскар Хойлунд, брат известного форварда Расмуса Хойлунда.

Чемпионат Германии. 28-й тур

Боруссия Дортмунд – Байер 0:1
Гол: Андрих, 42

Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах 1:0
Гол: Диоманде, 82

Вольфсбург – Айнтрахт 1:2
Голы: Пейчинович, 90+8 – Хойлунд, 21, Калимуэндо, 32

Хайденхайм – Унион 3:1
Голы: Хонсак, 9, 36, Зивзивадзе, 79 – Кервелд, 74

Турнирная таблица

