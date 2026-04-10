  4. Тренер Забарного ворвется в топ-3 по уровню зарплаты
10 апреля 2026, 21:13
385
0

Тренер Забарного ворвется в топ-3 по уровню зарплаты

Луис Энрике может остаться в «ПСЖ» еще на четыре года

10 апреля 2026, 21:13 |
385
0
Тренер Забарного ворвется в топ-3 по уровню зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Переговоры о продлении контракта главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике идут уже несколько месяцев, и они продвигаются успешно. Стороны близки к окончательному соглашению, которое свяжет испанского тренера с парижанами до 2030 года.

Обсуждается значительное повышение зарплаты 55-летнему тренеру, что позволило бы ему войти в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Хотя Луис Энрике не одержим этим: он даже не пытается узнать о зарплатах других сотрудников клуба.

С лета 2023 испанский специалист помог «ПСЖ» завоевать восемь трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В парижской команде свой дебютный сезон проводит украинский защитник Илья Забарный.

ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный зарплаты Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: RMC Sport
