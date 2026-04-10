СВИТОЛИНА: «Очень хорошо, что капитан меня немного успокоил»
Элина поделилась эмоциями после победы над Катажиной Кавой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) выиграла матч в противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.
Во второй игре противостояния Свитолина одолела Катажину Каву (WTA 160) в двух сетах.
– Как вы можете описать игру и сегодняшнюю победу?
– Хороший день, хороший старт для нас. Завтра будет не менее важный день, мы настроены.
– У вас было много хороших геймов сегодня, особенно во второй партии. Расскажите нам немного об игре. Катажина Кава показывала неплохой результат в первой партии?
– Да, она играла очень хорошо и агрессивно. Это был сложный матч, ты всегда должен быть готов к любому повороту событий. Очень хорошо, что капитан (Илья Марченко) меня немного успокоил (смеется). Я очень рада, что перестала сильно нервничать. Кубок Билли Джин Кинг – это всегда про разные эмоции. Но хорошо что рядом всегда команда, которая поддерживает и защищает. Очень рада иметь такую поддержку, а также поддержку фанов с Украины. Очень хорошо играть близко к Украине, и благодарю Польшу, которая дала возможность сыграть нам всем здесь.
Я очень рада играть за свою страну и всегда стараюсь показать свой лучшую игру.
