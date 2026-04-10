Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2026, 20:16 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:32
СВИТОЛИНА: «Очень хорошо, что капитан меня немного успокоил»

Элина поделилась эмоциями после победы над Катажиной Кавой

10 апреля 2026, 20:16 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:32
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) выиграла матч в противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Во второй игре противостояния Свитолина одолела Катажину Каву (WTA 160) в двух сетах.

– Как вы можете описать игру и сегодняшнюю победу?

– Хороший день, хороший старт для нас. Завтра будет не менее важный день, мы настроены.

– У вас было много хороших геймов сегодня, особенно во второй партии. Расскажите нам немного об игре. Катажина Кава показывала неплохой результат в первой партии?

– Да, она играла очень хорошо и агрессивно. Это был сложный матч, ты всегда должен быть готов к любому повороту событий. Очень хорошо, что капитан (Илья Марченко) меня немного успокоил (смеется). Я очень рада, что перестала сильно нервничать. Кубок Билли Джин Кинг – это всегда про разные эмоции. Но хорошо что рядом всегда команда, которая поддерживает и защищает. Очень рада иметь такую поддержку, а также поддержку фанов с Украины. Очень хорошо играть близко к Украине, и благодарю Польшу, которая дала возможность сыграть нам всем здесь.

Я очень рада играть за свою страну и всегда стараюсь показать свой лучшую игру.

По теме:
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
ВИДЕО. Реализованный матчбол и победные эмоции Костюк после игры с Линетт
КОСТЮК: «Я несколько раз играла против Магды, и это всегда борьба»
Алина Грушко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10 апреля 2026, 07:37 6
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»

Тренер разочаровался в своих игроках

Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Футбол | 10 апреля 2026, 08:53 4
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду

Топалов рассказал, какое влияние на его переход в «Актобе» оказал Ордец

Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10.04.2026, 06:23
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Баранка для Бублика. Алькарас вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
Теннис | 10.04.2026, 18:15
Баранка для Бублика. Алькарас вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
Баранка для Бублика. Алькарас вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву
Футбол | 10.04.2026, 15:02
Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву
Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву
Популярные новости
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 7
Футбол
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 18
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
