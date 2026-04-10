  4. Эмери с Астон Виллой стал автором очередного рекорда Лиги Европы
10 апреля 2026, 18:53
Эмери с Астон Виллой стал автором очередного рекорда Лиги Европы

«Астон Вилла» победила в восьмой раз подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

В четверг в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Астон Вилла» на выезде обыграла «Болонью» (3:1) благодаря голам Эзри Конса и дублю Олли Уоткинса. Для бирмингемцев это восьмая победа подряд в этом турнире, что является рекордом Лиги Европы для английских клубов – подобной успешной серии не было ни у кого с Британских островов.

«Астон Виллу» возглавляет Унаи Эмери – гуру данного еврокубка. Он самый титулованный тренер в истории Лиги Европы (и Кубка УЕФА), выигравший турнир 4 раза (2014–2016 с «Севильей», 2021 с «Вильярреалом»). Испанец также установил рекорды по количеству побед в матчах Лиги Европы (более 34), стал первым тренером, выведшим команды в 5 финалов, и единственным, кто выиграл турнир три раза подряд.

В текущем сезоне «Астон Вилла» обыграла «Болонью» (1:0) в первом туре, далее была сильнее «Фейеноорда» (2:0), проиграла «Гоу Эхед Иглс» (1:2), одолела «Маккаби» из Тель-Авива (2:0), «Янг «Бойз» (2:1), «Базель» (2:1), «Фенербахче» (1:0) и «Зальцбург» (3:2). В плей-офф турнира был обыгран «Лилль» (1:0 и 2:0).

Руслан Полищук
