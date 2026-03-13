Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 марта 2026, 02:55
Рекорд Эмери: как тренер Астон Виллы переписал клубную историю

Испанец покорил знаковую отметку в 100 побед во главе английского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери покорил знаковую отметку в 100 побед во главе английского клуба. Юбилейный успех был зафиксирован в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы, в котором бирмингемцы минимально обыграли «Лилль» со счетом 1:0.

Испанский специалист достиг этого показателя быстрее, чем любой другой наставник в истории «Астон Виллы». Для оформления «сотни» Эмери потребовалось провести 181 матч у руля команды.

Напомним, что Унаи Эмери принял управление коллективом 24 октября 2022 года, когда клуб вел борьбу за выживание в элитном дивизионе Англии. На данный момент «Астон Вилла» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 51 очко после 29 туров, и продолжает борьбу в 1/8 финала Лиги Европы.

Унаи Эмери Астон Вилла Лилль Лига Европы чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
