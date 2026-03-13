Рекорд Эмери: как тренер Астон Виллы переписал клубную историю
Испанец покорил знаковую отметку в 100 побед во главе английского клуба
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери покорил знаковую отметку в 100 побед во главе английского клуба. Юбилейный успех был зафиксирован в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы, в котором бирмингемцы минимально обыграли «Лилль» со счетом 1:0.
Испанский специалист достиг этого показателя быстрее, чем любой другой наставник в истории «Астон Виллы». Для оформления «сотни» Эмери потребовалось провести 181 матч у руля команды.
Напомним, что Унаи Эмери принял управление коллективом 24 октября 2022 года, когда клуб вел борьбу за выживание в элитном дивизионе Англии. На данный момент «Астон Вилла» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 51 очко после 29 туров, и продолжает борьбу в 1/8 финала Лиги Европы.
