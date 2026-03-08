Один из лучших вратарей мира попал под расследование из-за букмекера

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса из-за возможного нарушения правил, связанных с продвижением букмекерских компаний. Поводом стало его сотрудничество с аргентинским оператором ставок Bplay, где футболист выступает послом бренда.

Bplay использует Мартинеса в рекламных кампаниях более полутора лет. В июне 2024 года компания представила его как официального амбассадора, а в октябре 2025 года запустила новую рекламу с участием вратаря и его брата – автогонщика Алехандро Мартинеса.

Правила FA запрещают футболистам рекламировать деятельность, связанную с беттингом на соревнования, в которых они участвуют или могут оказывать влияние. Платформа Bplay, в частности, предлагает ставки на Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Европы – турниры, где выступает «Астон Вилла».

Мартинес играет за клуб с 2020 года и за это время провел более 240 матчей, 78 из которых завершил на ноль. На международном уровне он является ключевым игроком сборной Аргентины и помог команде выиграть чемпионат мира 2022 года.

Результаты расследования FA могут определить, нарушил ли футболист правила ассоциации, регулирующие участие игроков в рекламе букмекерских компаний.