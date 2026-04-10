Назван клуб, который подпишет Робертсона после ухода из Ливерпуля

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется шотландским левым защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, именно «шпоры» являются фаворитом на подписание 32-летнего футболиста, который летом 2026 года на правах свободного агента покинет свой нынешний клуб.

В сезоне 2025/26 Эндрю Робертсон провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 10 миллионов евро.