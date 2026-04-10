  4. Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор
09.04.2026 22:00 – FT 1 : 1
10 апреля 2026, 08:51 |
Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартим Фернандеш

9 апреля Порту и Ноттингем Форест сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/26.

Первым на Драгару на 11-й минуте забил Виллиам Гомес. Лесники сравняли уже на 19-й – нелепый автогол практически с середины поля оформил Мартим Фернандеш, который отдал передачу назад на голкипера – Диогу Кошта потерял позицию и не успел добраться до мяча.

Ответная игра между Ноттингемом и Порту состоится 16 апреля. Победитель противостояния в полуфинале ЛЕ сыграет или против Болоньи, или против Астон Виллы.

Лига Европы 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля

Порту (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:1

Голы: Виллиам Гомес, 11 – Мартим Фернандеш, 13 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

13’
ГОЛ ! Автогол забил Мартим Фернандеш (Порту).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Гомес (Порту), асcист Габриэль Вейга.
По теме:
Болонья – Астон Вилла – 1:3. Дубль Уоткинса. Видео голов и обзор матча
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Майнц – Страсбург – 2:0. Шедевр Кайсю Сано. Видео голов и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо
Футбол | 10 апреля 2026, 03:55 4
ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо
ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо

Топ-матч тура УПЛ

Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10 апреля 2026, 08:53 0
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций

Лерой Эхтельд поделился эмоциями после поражения своей команды

МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10.04.2026, 07:37
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09.04.2026, 09:10
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Футбол | 10.04.2026, 08:07
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 3
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 49
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 125
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 37
Футбол
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
