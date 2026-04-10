9 апреля Порту и Ноттингем Форест сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/26.

Первым на Драгару на 11-й минуте забил Виллиам Гомес. Лесники сравняли уже на 19-й – нелепый автогол практически с середины поля оформил Мартим Фернандеш, который отдал передачу назад на голкипера – Диогу Кошта потерял позицию и не успел добраться до мяча.

Ответная игра между Ноттингемом и Порту состоится 16 апреля. Победитель противостояния в полуфинале ЛЕ сыграет или против Болоньи, или против Астон Виллы.

Лига Европы 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля

Порту (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:1

Голы: Виллиам Гомес, 11 – Мартим Фернандеш, 13 (автогол)

