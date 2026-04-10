Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор
9 апреля Порту и Ноттингем Форест сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/26.
Первым на Драгару на 11-й минуте забил Виллиам Гомес. Лесники сравняли уже на 19-й – нелепый автогол практически с середины поля оформил Мартим Фернандеш, который отдал передачу назад на голкипера – Диогу Кошта потерял позицию и не успел добраться до мяча.
Ответная игра между Ноттингемом и Порту состоится 16 апреля. Победитель противостояния в полуфинале ЛЕ сыграет или против Болоньи, или против Астон Виллы.
Лига Европы 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля
Порту (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:1
Голы: Виллиам Гомес, 11 – Мартим Фернандеш, 13 (автогол)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Топ-матч тура УПЛ
Лерой Эхтельд поделился эмоциями после поражения своей команды