  Порту – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
09 апреля 2026, 02:19 | Обновлено 09 апреля 2026, 02:20
Порту – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Встреча начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву

9 апреля, первую встречу в четвертьфинале Лиги Европы проведут Порту – Ноттингем Форест. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Порту

«Драконы» на высоком уровне проводят этот сезон, они стали пятыми на основном этапе Лиги Европы, что позволило напрямую пробиться в 1/8 финала турнира. Что касается чемпионата, здесь клуб лидирует за шесть туров до финиша, второй Спортинг отстает на 5 очков, но имеет игру в запасе.

В последнем туре Порту в драматическом матче потерял дома очки против Фамаликан – 2:2, хозяева уже поверили в победу, сумев забить на 90+1 минуте, но соперник сравнял на 90+9 минуте. Можно побороться и за национальный кубок, где дошли до полуфинала, проиграли там Спортингу выездной матч – 0:1, но впереди ответная битва. Шестеро игроков не помогут команде в предстоящем матче.

Ноттингем Форест

Возвращение «лесников» в еврокубки уже значимое достижение, учитывая, какая серьезная конкуренция на внутренней арене. Команда так увлеклась еврокубки, что имеет проблемы в АПЛ, занимая скромное 16 место, с отрывом 3 очка от зоны вылета.

В последнем туре клуб одержал важнейшую победу в гостях над прямым конкурентом Тоттенхэмом – 3:0, оборвав серию из семи матчей без побед в турнире. На предыдущем этапе Лиги Европы «лесники» с большим трудом прошли датский Мидтьюлланн – 0:1 дома, 2:1 в гостях и победа в серии пенальти. У клуба целых девять кадровых потерь перед этим матчем.

Личные встречи

Команды уже играли в этом сезоне в основном раунде Лиги Европы, тогда Ноттингем Форест выиграл дома со счетом 2:0, для португальцев это поражение стало единственным на данном этапе.

Прогноз

Встречаются две сильные команды, где фактор своего поля крайне важен, именно поэтому букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам. Как не крути, у Порту больше еврокубкового опыта. Я жду сложного и напряженного матча, где будет важна реализация. Рискну поставить на победу португальского клуба за 2,13.

Прогноз Sport.ua
Порту
9 апреля 2026 -
22:00
Ноттингем Форест
Победа Порту 2.13
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
