Известный эксперт назвал факторы крупной победы Шахтера над АЗ

Свое мнение после уверенной победы «Шахтера» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций над АЗ (3:0) высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Первый тайм был равным. – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но потом «горняки» увеличили скорость, активнее начали задействовать фланги, соответственно, чаще доставлять мяч в штрафную. К тому же удачными были и замены. Егиналду сделал третий гол, после перерыва на полную заработал Алиссон.

Без сомнения, это была тренерская победа. Молодым футболистам важно, чтобы тренер был выше на эмоциональном уровне, чем сами игроки. Арда Туран передавал свою энергию подопечным. Это удачное приобретение для «Шахтера». Не знаю, как будет дальше, но сейчас на эту команду приятно смотреть.