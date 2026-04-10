10 апреля 2026, 08:10
Известный эксперт назвал факторы крупной победы Шахтера над АЗ

Олег Федорчук считает, что главным творцом разгрома нидерландцев стал наставник «горняков»

Шахтер. Арда Туран

Свое мнение после уверенной победы «Шахтера» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций над АЗ (3:0) высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Первый тайм был равным. – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но потом «горняки» увеличили скорость, активнее начали задействовать фланги, соответственно, чаще доставлять мяч в штрафную. К тому же удачными были и замены. Егиналду сделал третий гол, после перерыва на полную заработал Алиссон.

Без сомнения, это была тренерская победа. Молодым футболистам важно, чтобы тренер был выше на эмоциональном уровне, чем сами игроки. Арда Туран передавал свою энергию подопечным. Это удачное приобретение для «Шахтера». Не знаю, как будет дальше, но сейчас на эту команду приятно смотреть.

По теме:
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Назван лучший игрок матча Лиги конференций Шахтер – АЗ
БОНДАРЬ: «Сделали выводы после Леха, нельзя допустить недомотивированности»
Сергей Демьянчук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 09 апреля 2026, 23:20 2
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»

Известный тренер – о встрече с путиным

Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09 апреля 2026, 23:56 164
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ

Донецкая команда сделала уверенній шаг к полуфиналу Лиги конференций

ЗИДАН: «Он единственный, кто на уровне с Ямалом. Это что-то невероятное»
Футбол | 10.04.2026, 08:42
ЗИДАН: «Он единственный, кто на уровне с Ямалом. Это что-то невероятное»
ЗИДАН: «Он единственный, кто на уровне с Ямалом. Это что-то невероятное»
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10.04.2026, 08:08
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Популярные новости
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 125
Футбол
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 2
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 49
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
