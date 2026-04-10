  4. Матвийченко и Ротань выбрали стартовые составы на матч Полтава – Полесье
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 11:49 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:52
Матвийченко и Ротань выбрали стартовые составы на матч Полтава – Полесье

Поединок 23-го тура Премьер-лиги состоится в пятницу, 10 апреля, в 13:00 по киевскому времени

10 апреля 2026, 11:49 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:52
223
0
Матвийченко и Ротань выбрали стартовые составы на матч Полтава – Полесье
Коллаж Sport.ua. Павел Матвийченко и Руслан Ротань

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 10 апреля, сыграют «Полтава» и житомирское «Полесье».

Наставники команд – Павел Матвийченко и Руслан Ротань – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав десять баллов. «Полесье» разместилось на третьей позиции, имея в своем активе 43 пункта.

В предыдущем туре полтавский клуб сыграл вничью с «Александрией» – 3:3, а команда Ротаня не сумела одолеть на домашней арене ровенский «Верес» (1:1).

Полтава: Минчев, Бужин, Савенков, Мисюра, Ухань, Даниленко, Дорошенко, Кононов, Одарюк, Сухоручко, Кобзарь

Полесье: Волынец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Федор, Майсурадзе, Чоботенко, Брагару, Гайдучик

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Полтава – Полесье:

Николай Тытюк
