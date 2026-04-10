Матвийченко и Ротань выбрали стартовые составы на матч Полтава – Полесье
Поединок 23-го тура Премьер-лиги состоится в пятницу, 10 апреля, в 13:00 по киевскому времени
В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 10 апреля, сыграют «Полтава» и житомирское «Полесье».
Наставники команд – Павел Матвийченко и Руслан Ротань – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав десять баллов. «Полесье» разместилось на третьей позиции, имея в своем активе 43 пункта.
В предыдущем туре полтавский клуб сыграл вничью с «Александрией» – 3:3, а команда Ротаня не сумела одолеть на домашней арене ровенский «Верес» (1:1).
Полтава: Минчев, Бужин, Савенков, Мисюра, Ухань, Даниленко, Дорошенко, Кононов, Одарюк, Сухоручко, Кобзарь
Полесье: Волынец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Федор, Майсурадзе, Чоботенко, Брагару, Гайдучик
Стартовые составы на матч чемпионата Украины Полтава – Полесье:
