Матвийченко и Ротань выбрали стартовые составы на матч Полтава – Полесье

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 10 апреля, сыграют «Полтава» и житомирское «Полесье».

Наставники команд – Павел Матвийченко и Руслан Ротань – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав десять баллов. «Полесье» разместилось на третьей позиции, имея в своем активе 43 пункта.

В предыдущем туре полтавский клуб сыграл вничью с «Александрией» – 3:3, а команда Ротаня не сумела одолеть на домашней арене ровенский «Верес» (1:1).

Полтава: Минчев, Бужин, Савенков, Мисюра, Ухань, Даниленко, Дорошенко, Кононов, Одарюк, Сухоручко, Кобзарь

Полесье: Волынец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Федор, Майсурадзе, Чоботенко, Брагару, Гайдучик

