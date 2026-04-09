В субботу, 11 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Чернигов

Для новичка Первой лиги Украины текущий сезон складывается довольно сумбурно. После 22 матчей чемпионата на балансе «Чернигова» есть 22 очка, пока позволяют ему находиться на 14-м месте общего зачета – в зоне переходных матчей на вылет. Однако расстояние от безопасной 12-й позиции минимальное – 1 зачетный пункт, в то же время от перманентной зоны выбывания клуб оторвался на 5 баллов.

В национальном чемпионате «Чернигов» обыграл «Атлет Киев», «Кривбасс» (криворожцам засчитали техпоражение из-за нарушения регламента с количеством иностранцев на поле), «Лесное» и «Феникс-Мариуполь», благодаря чему и квалифицировался в полуфинал. Там команду ждет противостояние с харьковским «Металлистом 1925».

Нива Тернополь

Начало сезона выдалось для коллектива феерично, однако впоследствии результаты команды пошли ко дну. В общем, после 22 туров Первой лиги на балансе «Нивы» есть 26 очков, позволяющих ей находиться на 8 месте общего зачета. И от 6-й строчки, и от зоны матчей на вылет тернополян отделяет только 3 зачетных пункта.

В национальном кубке «Ниве» подчинились «Реал-Фарма» и «СК Полтава», но на стадии 1/8 финала коллектив потерпел поражение от будущего полуфиналиста – «Буковины».

Личные встречи

В общей сложности клубы встречались между собой трижды. 2 раза в сезоне 2023/24 (тогда оба матча завершились вничью), а также в поединке 1-го круга текущего розыгрыша чемпионата – тогда победу 2:0 одержала «Нива».

Интересные факты

«Чернигов» проиграл 3/4 поединков весенней части Первой лиги.

За 4 игры весенней части Первой лиги «Нива Тернополь» забила всего 1 гол.

За 7 последних домашних поединков «Чернигов» проиграл только дважды.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.