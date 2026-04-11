Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Нива Т – 1:0. Непростая победа. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Чернигов
11.04.2026 12:00 – FT 1 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 апреля 2026, 22:28 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:31
59
0

Чернигов – Нива Т – 1:0. Непростая победа. Видео гола и обзор матча

ФК «Чернигов» добыл важные очки

11 апреля 2026, 22:28 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:31
59
0
Чернигов – Нива Т – 1:0. Непростая победа. Видео гола и обзор матча
ФК Чернигов

В субботу, 11 апреля, в Чернигове состоялся матч 23-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал победу над тернопольской «Нивой» со счетом 1:0.

«Чернигов» владел преимуществом и на 39-й минуте воплотил его в гол. Андрей Новиков ударом головой замкнул подачу с левого фланга.

После перерыва «Чернигов» мог увеличить разницу в счете. Арбитр назначил пенальти в ворота «Нивы» за фол против Андрея Порохни, но вратарь тернопольского клуба справился с ударом Максима Сердюка.

Первая лига. 23-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 11 апреля

ФК «Чернигов» (Чернигов) – «Нива» (Тернополь) – 1:0

Гол: Новиков, 39

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Новиков (Чернигов).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем