Чернигов – Нива Т – 1:0. Непростая победа. Видео гола и обзор матча

В субботу, 11 апреля, в Чернигове состоялся матч 23-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал победу над тернопольской «Нивой» со счетом 1:0.

«Чернигов» владел преимуществом и на 39-й минуте воплотил его в гол. Андрей Новиков ударом головой замкнул подачу с левого фланга.

После перерыва «Чернигов» мог увеличить разницу в счете. Арбитр назначил пенальти в ворота «Нивы» за фол против Андрея Порохни, но вратарь тернопольского клуба справился с ударом Максима Сердюка.

Первая лига. 23-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 11 апреля

ФК «Чернигов» (Чернигов) – «Нива» (Тернополь) – 1:0

Гол: Новиков, 39

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча