Важные три очка. Чернигов в домашнем матче одержал победу над Нивой

В субботу, 11 апреля, в Чернигове состоялся матч 23-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал минимальную победу над тернопольской «Нивой».

Хозяева поля владели преимуществом и воплотили его в гол на 39-й минуте. Андрей Новиков ударом головой замкнул подачу с левого фланга.

Во втором тайме «Чернигов» мог увеличить разницу в счете. Арбитр назначил пенальти в ворота «Нивы» за фол против Андрея Порохни, но вратарь тернопольского клуба справился с ударом Максима Сердюка.

Первая лига. 23-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 11 апреля

ФК «Чернигов» (Чернигов) – «Нива» (Тернополь) – 1:0

Гол: Новиков, 39

