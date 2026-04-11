Важные три очка. Чернигов в домашнем матче одержал победу над Нивой
Поединок «Чернигов» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:0
В субботу, 11 апреля, в Чернигове состоялся матч 23-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал минимальную победу над тернопольской «Нивой».
Хозяева поля владели преимуществом и воплотили его в гол на 39-й минуте. Андрей Новиков ударом головой замкнул подачу с левого фланга.
Во втором тайме «Чернигов» мог увеличить разницу в счете. Арбитр назначил пенальти в ворота «Нивы» за фол против Андрея Порохни, но вратарь тернопольского клуба справился с ударом Максима Сердюка.
Первая лига. 23-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 11 апреля
ФК «Чернигов» (Чернигов) – «Нива» (Тернополь) – 1:0
Гол: Новиков, 39
