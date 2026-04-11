Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Чернигов
11.04.2026 12:00 – FT 1 : 0
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
11 апреля 2026, 14:24 | Обновлено 11 апреля 2026, 14:26
Важные три очка. Чернигов в домашнем матче одержал победу над Нивой

Поединок «Чернигов» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:0

В субботу, 11 апреля, в Чернигове состоялся матч 23-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» одержал минимальную победу над тернопольской «Нивой».

Хозяева поля владели преимуществом и воплотили его в гол на 39-й минуте. Андрей Новиков ударом головой замкнул подачу с левого фланга.

Во втором тайме «Чернигов» мог увеличить разницу в счете. Арбитр назначил пенальти в ворота «Нивы» за фол против Андрея Порохни, но вратарь тернопольского клуба справился с ударом Максима Сердюка.

Первая лига. 23-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 11 апреля

ФК «Чернигов» (Чернигов) – «Нива» (Тернополь) – 1:0

Гол: Новиков, 39

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Новиков (Чернигов).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
