Шахтер Донецк

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций.

Донецкий «Шахтер» и нидерландский АЗ сыграли в польском Кракове на стадионе Мейски. Команда Арды Турана одержала разгромную победу со счетом 3:0 – голы забили Педриньо и Алиссон (дубль).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в полуфинал ЛК, где сыграет против победителя пары «Кристал Пэлас» – «Фиорентина».

Лига конференций. Четвертьфинал, 9 апреля.

Шахтер – АЗ – 3:0

Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83.

