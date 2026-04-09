  4. Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Лига конференций
Шахтер Донецк
09.04.2026 22:00 – FT 3 : 0
АЗ Алкмаар
Обзор Видео
Лига конференций
09 апреля 2026, 23:57 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:05
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

09 апреля 2026, 23:57 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:05
4613
1 Comments
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шахтер – АЗ

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций.

Донецкий «Шахтер» и нидерландский АЗ сыграли в польском Кракове на стадионе Мейски. Команда Арды Турана одержала разгромную победу со счетом 3:0 – голы забили Педриньо и Алиссон (дубль).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в полуфинал ЛК, где сыграет против победителя пары «Кристал Пэлас» – «Фиорентина».

Лига конференций. Четвертьфинал, 9 апреля.

Шахтер – АЗ – 3:0
Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83.

ГОЛ! Педриньо, 72, 1:0!

ГОЛ! Алиссон, 81, 2:0!

ГОЛ! Алиссон, 83, 3:0!

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк), асcист Эгиналду.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
