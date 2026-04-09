Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2026, 22:54 | Обновлено 09 апреля 2026, 22:55
Людмила и Надежда Киченок: «Мы все немного волнуемся, но мы настроены»

Эксклюзивный комментарий для Sport.ua сестер Киченок перед матчем Украина – Польша

ФТУ

Сестры Людмила и Надежда Киченок дали эксклюзивный комментарий для Sport.ua перед противостоянием сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Польши.

Как вы прокомментируете результаты жеребьевки, каковы ваши эмоции? Вы не общались с медиа, поэтому хочется услышать от вас обеих.

Надежда Киченок: «Как сказал капитан (Илья Марченко), мы немного не ожидали, что на жеребьевке они поставят Каву (Катажина Кава) вместо Хвалиньской (Майя Хвалиньска). Но наши девушки и мы, мы все готовы играть с кем угодно, с любым составом. И еще также может быть замена на второй день, поэтому должны быть готовы играть с кем угодно. Всех знаем девушек из польской команды. Мы все немного волнуемся, но мы настроены».

Что касается пары, капитан (Илья Марченко) точно утвердил, что вы будете играть вдвоем?

Людмила Киченок: «Ну, пока что да. Надеюсь, но, как сказала Надя (Киченок) может быть замена после первого дня. Надеемся, что все сложится так, как запланировано».

Марта говорила, что у покрытия «не хватает материала». Грунтовое покрытие на корте ощущается, как хард. Для вас это больше преимущество или нет?

Людмила Киченок: «Немного необычный грунт. У нас на некоторых турнирах такая же поверхность, может, немного отличается. Здесь она более жесткая, здесь трудно скользить, как мы привыкли на грунте, но для всех одинаковые условия. Будем адаптироваться. Для нас это, думаю, неплохо, что он более жесткий, он тогда обычно чуть быстрее, но здесь не такие высокие отскоки, так что да – он более похож на хард. Для нас это преимущество, думаю».

В первый день Марта (Костюк) говорила, что планируют что-то изменить. Как во второй день? Что-то изменилось?

Людмила Киченок: «Вроде ничего не изменилось, но корт немного осел, как говорят, мы на нем больше поиграли. Так что все хорошо».

Когда будете вместе играть в Туре?

Надежда Киченок: «Тут только Бог знает (смеются). Может, когда-нибудь сыграем, но пока у нас есть стабильные напарницы. Люда (Киченок) играет с Дез (Дезире Кравчик), а я играю с Ниномией (Макото Ниномия). Но мы всегда с удовольствием играем вдвоем. Когда-нибудь сыграем».

После матча с Польшей где планируете сыграть?

Людмила Киченок: «Я поеду в Штутгарт, а Надя (Киченок) в Руан, Францию, а потом в Мадрид».

