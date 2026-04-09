ЦЕЛЬТ: Я тренирую Снигур. Возможно, на Ролан Гаррос и Уимблдон поеду с ней
Тренер сборной Польши эксклюзивно для Sport.ua подтвердил, что является коучем Дарьи
29 марта украинская теннисистка Дарья Снигур завоевала трофей турнира ITF W75 в городе Мурска-Собота и дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.
После успеха Снигур тренер женской сборной Польши по теннису Давид Цельт в X(Twitter)-аккаунте поздравил Дарью: «1.5 года упорной работы. Кто знает, тот знает».
9 апреля после жеребьевки матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Цельт в комментарии для Sport.ua подтвердил, что является тренером Снигур:
«Да, Дарья Снигур – мой игрок. Мы занимаемся вместе примерно 1.5 года. Тренируемся в Варшаве, Польша. Я очень рад ее успехам и считаю, что она великолепная теннисистка, которая продемонстрировала отличный прогресс. Она прекрасно играет на хардовом покрытии.
Возможно, в будущем я присоединюсь к ней на турнирах. К примеру, на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Посмотрим, я этого жду.
Должна ли быть Дарья вызвана в сборную Украины? Не уверен, потому что сейчас тут грунт. Но это больше вопросы к капитану украинской команды».
1.5 roku ciężkiej pracy.— Dawid Celt (@CeltDawid) March 29, 2026
Kto wie ten wie:) https://t.co/Ak2BoauqbB
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
