ЦЕЛЬТ: Я тренирую Снигур. Возможно, на Ролан Гаррос и Уимблдон поеду с ней

29 марта украинская теннисистка Дарья Снигур завоевала трофей турнира ITF W75 в городе Мурска-Собота и дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.

После успеха Снигур тренер женской сборной Польши по теннису Давид Цельт в X(Twitter)-аккаунте поздравил Дарью: «1.5 года упорной работы. Кто знает, тот знает».

9 апреля после жеребьевки матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Цельт в комментарии для Sport.ua подтвердил, что является тренером Снигур:

«Да, Дарья Снигур – мой игрок. Мы занимаемся вместе примерно 1.5 года. Тренируемся в Варшаве, Польша. Я очень рад ее успехам и считаю, что она великолепная теннисистка, которая продемонстрировала отличный прогресс. Она прекрасно играет на хардовом покрытии.

Возможно, в будущем я присоединюсь к ней на турнирах. К примеру, на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Посмотрим, я этого жду.

Должна ли быть Дарья вызвана в сборную Украины? Не уверен, потому что сейчас тут грунт. Но это больше вопросы к капитану украинской команды».

1.5 roku ciężkiej pracy.

— Dawid Celt (@CeltDawid) March 29, 2026

