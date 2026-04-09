  4. ЦЕЛЬТ: Я тренирую Снигур. Возможно, на Ролан Гаррос и Уимблдон поеду с ней
09 апреля 2026, 16:34 |
105
0

ЦЕЛЬТ: Я тренирую Снигур. Возможно, на Ролан Гаррос и Уимблдон поеду с ней

Тренер сборной Польши эксклюзивно для Sport.ua подтвердил, что является коучем Дарьи

09 апреля 2026, 16:34 |
105
0
ЦЕЛЬТ: Я тренирую Снигур. Возможно, на Ролан Гаррос и Уимблдон поеду с ней
Polski Związek Tenisowy. Давид Цельт

29 марта украинская теннисистка Дарья Снигур завоевала трофей турнира ITF W75 в городе Мурска-Собота и дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.

После успеха Снигур тренер женской сборной Польши по теннису Давид Цельт в X(Twitter)-аккаунте поздравил Дарью: «1.5 года упорной работы. Кто знает, тот знает».

9 апреля после жеребьевки матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Цельт в комментарии для Sport.ua подтвердил, что является тренером Снигур:

«Да, Дарья Снигур – мой игрок. Мы занимаемся вместе примерно 1.5 года. Тренируемся в Варшаве, Польша. Я очень рад ее успехам и считаю, что она великолепная теннисистка, которая продемонстрировала отличный прогресс. Она прекрасно играет на хардовом покрытии.

Возможно, в будущем я присоединюсь к ней на турнирах. К примеру, на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Посмотрим, я этого жду.

Должна ли быть Дарья вызвана в сборную Украины? Не уверен, потому что сейчас тут грунт. Но это больше вопросы к капитану украинской команды».

По теме:
Илья МАРЧЕНКО: «Шутили со Стаховским, что можем делать вторую команду»
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Футбол | 09 апреля 2026, 14:21 8
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций

Фаворитом турнира считается Кристал Пелас

Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
Теннис | 09 апреля 2026, 14:25 0
Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло

Жоау повторил показатели Надаля и Гаске 2005 года и вышел в первый четвертьфинал Мастерса в карьере

УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 09.04.2026, 02:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Футбол | 08.04.2026, 20:24
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Популярные новости
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
09.04.2026, 15:00
Футзал
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 15
Футбол
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 23
Футбол
