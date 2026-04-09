Стивен Джеррард: «Я бы с удовольствием увидел этого игрока в Ливерпуле»

Легендарный капитан Ливерпуля Стивен Джеррард заявил, что хочет видеть Майкла Олисе в клубе, но не думает, что француз захочет уходить из Баварии.

«Проблема в том, почему он должен покидать «Баварию»? Большой клуб, они борются за большие трофеи, пожалуй, самая сильная команда Баварии, которую мы видели в последнее время.

Он готовится захватить чемпионат мира этим летом. Выглядит очень счастливым, стабильным парнем. Не думаю, что он уйдет. Но да, я бы с удовольствием увидел его в Ливерпуле, и знаете что? Я бы тоже не против возвращения Диаса. Я скучаю по нему», – сказал Стивен.

В нынешнем сезоне Майкл Олисе провел 41 матч на клубном уровне, забив 16 мячей и отдав 29 результативных передач.