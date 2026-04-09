Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Агробизнес – 2:1. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор матча
Первая лига
ЮКСА
08.04.2026 12:00 – FT 2 : 1
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 апреля 2026, 10:08 | Обновлено 09 апреля 2026, 10:09
32
0

ЮКСА – Агробизнес – 2:1. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор матча

ЮКСА обыграла одного из претендентов на выход в УПЛ

ФК ЮКСА

В среду, 8 апреля, в Буче состоялся матч 22-го тура Первой лиги. ЮКСА со счетом 2:1 обыграла «Агробизнес».

ЮКСА открыла счет на 20-й минуте. Антоний Эмере с линии вратарской пробил голкипера «Агробизнеса».

На 32-й минуте ЮКСА закрепила свое преимущество. Парагвай отобрал мяч в центре поля, приблизился к воротам и пробил под правую штангу.

«Агробизнес» не хотел прерывать свою беспроигрышную серию. Роман Кузьмин на 87-й минуте сократил отставание. Но ЮКСА смогла удержать победу.

«Агробизнес» потерпел первое поражение в весенней части чемпионата. ЮКСА одержала вторую победу подряд.

Первая лига. 22-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 8 апреля

ЮКСА (Тарасовка) – Агробизнес (Волочиск) – 2:1

Голы: Эмере, 20, Парагвай, 32 – Кузьмин, 87

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Antoniy Daniel Emere Chukwebuka (ЮКСА).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем