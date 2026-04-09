ЮКСА – Агробизнес – 2:1. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор матча
ЮКСА обыграла одного из претендентов на выход в УПЛ
В среду, 8 апреля, в Буче состоялся матч 22-го тура Первой лиги. ЮКСА со счетом 2:1 обыграла «Агробизнес».
ЮКСА открыла счет на 20-й минуте. Антоний Эмере с линии вратарской пробил голкипера «Агробизнеса».
На 32-й минуте ЮКСА закрепила свое преимущество. Парагвай отобрал мяч в центре поля, приблизился к воротам и пробил под правую штангу.
«Агробизнес» не хотел прерывать свою беспроигрышную серию. Роман Кузьмин на 87-й минуте сократил отставание. Но ЮКСА смогла удержать победу.
«Агробизнес» потерпел первое поражение в весенней части чемпионата. ЮКСА одержала вторую победу подряд.
Первая лига. 22-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 8 апреля
ЮКСА (Тарасовка) – Агробизнес (Волочиск) – 2:1
Голы: Эмере, 20, Парагвай, 32 – Кузьмин, 87
