  Притормозили ход соперника. ЮКСА прервала беспроигрышную серию Агробизнеса
ЮКСА
08.04.2026 12:00 – FT 2 : 1
Агробизнес
08 апреля 2026, 15:07 |
Притормозили ход соперника. ЮКСА прервала беспроигрышную серию Агробизнеса

Поединок ЮКСА – «Агробизнес» завершился со счетом 2:1

В среду, 8 апреля, в Буче состоялся матч 22-го тура Первой лиги. ЮКСА со счетом 2:1 обыграла «Агробизнес».

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте. Антоний Эмере с линии вратарской пробил голкипера «Агробизнеса».

На 32-й минуте ЮКСА закрепила свое преимущество. Парагвай отобрал мяч в центре поля, приблизился к воротам и пробил под правую штангу.

Гости не хотели прерывать свою беспроигрышную серию. Роман Кузьмин на 87-й минуте отыграл один мяч. Но ЮКСА смогла удержать победу.

«Агробизнес» потерпел первое поражение в весенней части чемпионата. ЮКСА одержала вторую победу подряд.

Первая лига. 22-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 8 апреля

ЮКСА (Тарасовка) – Агробизнес (Волочиск) – 2:1

Голы: Эмере, 20, Парагвай, 32 – Кузьмин, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Antoniy Daniel Emere Chukwebuka (ЮКСА).
По теме:
Тяжелая, но важная победа. Феникс-Мариуполь обыграл Металлург Запорожье
СИДОРЧУК: «Человек, изменивший украинский футбол. Спасибо, Мистер»
«Очень не удовлетворило». Тренер Чернигова объяснил поражение от Металлиста
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Агробизнес Антоний Эмере Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес) Роман Кузьмин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 08 апреля 2026, 07:51 8
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026

Отец спортсмена обвинил россию

Альваро АРБЕЛОА: «Игроки Реала сразу мне сказали – мы победим в Мюнхене»
Футбол | 08 апреля 2026, 15:55 0
Альваро АРБЕЛОА: «Игроки Реала сразу мне сказали – мы победим в Мюнхене»
Альваро АРБЕЛОА: «Игроки Реала сразу мне сказали – мы победим в Мюнхене»

Мадридцы уверены в своем успехе

ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07.04.2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Теннис | 08.04.2026, 15:37
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08.04.2026, 09:59
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Популярные новости
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 22
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 17
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 5
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 31
Волейбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 53
Футбол
