Притормозили ход соперника. ЮКСА прервала беспроигрышную серию Агробизнеса

В среду, 8 апреля, в Буче состоялся матч 22-го тура Первой лиги. ЮКСА со счетом 2:1 обыграла «Агробизнес».

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте. Антоний Эмере с линии вратарской пробил голкипера «Агробизнеса».

На 32-й минуте ЮКСА закрепила свое преимущество. Парагвай отобрал мяч в центре поля, приблизился к воротам и пробил под правую штангу.

Гости не хотели прерывать свою беспроигрышную серию. Роман Кузьмин на 87-й минуте отыграл один мяч. Но ЮКСА смогла удержать победу.

«Агробизнес» потерпел первое поражение в весенней части чемпионата. ЮКСА одержала вторую победу подряд.

Первая лига. 22-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 8 апреля

ЮКСА (Тарасовка) – Агробизнес (Волочиск) – 2:1

Голы: Эмере, 20, Парагвай, 32 – Кузьмин, 87

