Притормозили ход соперника. ЮКСА прервала беспроигрышную серию Агробизнеса
Поединок ЮКСА – «Агробизнес» завершился со счетом 2:1
В среду, 8 апреля, в Буче состоялся матч 22-го тура Первой лиги. ЮКСА со счетом 2:1 обыграла «Агробизнес».
Хозяева вышли вперед на 20-й минуте. Антоний Эмере с линии вратарской пробил голкипера «Агробизнеса».
На 32-й минуте ЮКСА закрепила свое преимущество. Парагвай отобрал мяч в центре поля, приблизился к воротам и пробил под правую штангу.
Гости не хотели прерывать свою беспроигрышную серию. Роман Кузьмин на 87-й минуте отыграл один мяч. Но ЮКСА смогла удержать победу.
«Агробизнес» потерпел первое поражение в весенней части чемпионата. ЮКСА одержала вторую победу подряд.
Первая лига. 22-й тур. Буча, стадион «Юбилейный», 8 апреля
ЮКСА (Тарасовка) – Агробизнес (Волочиск) – 2:1
Голы: Эмере, 20, Парагвай, 32 – Кузьмин, 87
