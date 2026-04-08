ЮКСА
08.04.2026 12:00 - : -
Агробизнес
Украина. Первая лига
08 апреля 2026, 08:12 | Обновлено 08 апреля 2026, 09:12
ЮКСА – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 8 апреля в 12:00 по Киеву

08 апреля 2026, 08:12 | Обновлено 08 апреля 2026, 09:12
58
0
ЮКСА – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В среду, 8 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

ЮКСА

Для тарасовской команды сезон проходит довольно средне. После 21 тура Первой лиги Украины на балансе ЮКСА есть уже 26 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей находиться на 7-м месте общего зачета. И от зоны вылета, и от топ-4 расстояние почти одинаковое – 13 и 14 баллов соответственно. Весеннюю часть чемпионата коллектив начал с поражений против «Черноморца» и «Металлурга», а также победы против «Ингульца».

Кубок Украины «крестоносцы» покинули еще на стадии 1/32 финала – «ЮКСА» было засчитано техническое поражение из-за выхода на игру против винницкой «Нивы» незаявленного игрока.

Агробизнес

А вот для волочисского клуба пока все складывается благоприятно. За 21 тур Первой лиги Украины «Агробизнесу» удалось набрать 40 очков, пока позволяют ему находиться на 4-м месте турнирной таблицы. Расстояние от 2-й ступени пока составляет 5 баллов, от 5-й позиции отделяет почти столько же – 4 зачетных пункта. 2026 клуб начал с побед над «Подольем» и «Ворсклой» и ничьей с «Нивой Т».

В Кубке Украины «Агробизнес» смог дойти до 1/8 финала, однако на этой стадии коллектив со счетом 4:3 уступил «Металлисту 1925».

Личные встречи

В общем, клубы играли между собой трижды. 2 раза со счетом 1:0 побеждал «Агробизнес», а еще 1 матч завершился безголевой ничьей.

Интересные факты

  • «Агробизнес» пропустил 17 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Агробизнес» сохранил ворота сухими в каждом из предыдущих 3-х поединков.
  • За 10 домашних поединков этого сезона Первая лига «ЮКСА» заработала 13 очков.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

