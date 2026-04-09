Украина. Первая лига
09 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 09 апреля 2026, 17:59
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Я не узнал свою команду»

Наставник «Агробизнеса» подвел итог матча с ФК ЮКСА

ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В матче 22-го тура Первой лиги ЮКСА со счетом 2:1 обыграла «Агробизнес». Результат матча прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– Какой был план на игру?

– Мы не планировали сидеть в низком блоке. Это заслуга в первую очередь ФК ЮКСА. В первом тайме было видно, что ЮКСА заряжена и больше хотела забить. Ну и ошибка вратаря, приведшая затем к ауту. В футболе мелочей не бывает. Любая ошибка, она всегда наказывается. Так и вышло. Я не узнал свою команду. Неожиданно такие-то тяжелые были футболисты, возможно после Ворсклы не восстановились. Но такой урок нужно извлечь, потому что из поражения нужно так же делать хорошие выводы, правильные выводы, и двигаться дальше. Когда все хорошо, то хорошо. Но так же следует анализировать и игры после поражений.

– В перерыве был серьезный разговор?

– Однозначно, в перерыве был разговор в раздевалке. Но надо было с первых минут работать, а не раскачиваться. Это уже поздно, когда 2:0 на табло, и потом догонять очень тяжело. Хочу поздравить ЮКСА с победой, а мы будем готовиться к следующему матчу с Черноморцем.

– Очень удачно вошел в игру Гаврушко. И Кузьмин забил. Видимо, эти игроки доказали, что они сегодня заслуживали появиться в старте?

– Перед этим одна ничья была, две победы. И к футболистам, игравших на тех позициях, не было никаких вопросов. Но всегда нужно обладать стабильностью. Футболист, играющий стабильно на одном уровне, тот ценится. А не так – одну игру сыграл, вторую провалил. Должен быть некий средний уровень. Потому такие футболисты и ценятся. Сейчас будем анализировать и думать, кто выйдет с Черноморцем в стартовом составе.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Antoniy Daniel Emere Chukwebuka (ЮКСА).
