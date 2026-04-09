Эксперт по нидерландскому футболу предостерегает Шахтер перед матчем с АЗ

В третьем по рангу европейском турнире – Лиге конференций – «Шахтер» добрался до восьмерки лучших команд. И завтра, 9 апреля подопечные Арды Турана в соперничестве с нидерландским АЗ Алкмаар попробуют сделать первый шаг на пути к полуфиналу. Каким он может получиться, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал глава правления профсоюза футболистов Нидерландов, бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко.

– Евгений, что в первую очередь вы бы могли сказать об АЗ?

– Что этот клуб серьезно развивается и заточен на выпуск молодых футболистов. Если брать глобально, то АЗ занимает первое место по качеству молодых игроков. Это один из самых успешных проектов, который показывает, как можно поставить на конвейер воспитание талантливых игроков не с топовым бюджетом. Яркий тому пример – Кес Смит, который является воспитанником клуба и уже в 20 лет дебютировал за национальную команду. Этим полузащитником уже интересуется много европейских клубов.

– Чего вы ждете от предстоящего поединка?

– Первым делом скажу, что встретятся две примерно равные по классу команды, поэтому хочется увидеть атакующий и обоюдоострый футбол. И чтобы «Шахтер» показал ту игру, которая бы помогла «горнякам» добиться положительного результата. Но, чтобы это сделать, нельзя дать свободно себя чувствовать лидерам АЗ – Трою Перроту, Кесу Смиту, Перу Копмайнерсу, Свену Мейнансу.

Читайте также: Легендарный полузащитник Шахтера дал прогноз на матч с АЗ Алкмаар

Нидерландская команда по-прежнему принимает участие во всех турнирах. А в Кубке страны команда дошла до финала. При этом нынешний капитан Свен Мейнанс заявил, что они хотят успешно выступить во всех турнирах. В чемпионате АЗ идет на шестом месте, но попытается подняться чуть выше, а победа в кубке стоит у них на первом месте, так как это самый простой путь заработать право выступать на международной арене в следующем сезоне.

– Вы сказали, что АЗ очень сильно хочет выиграть Кубок. Но этот матч против «Неймегена» у них состоится через три дня после ответный игры с «Шахтером»…

– Да, здесь нидерландцам придется нелегко, поскольку выход в финал любого еврокубкового турнира – престиж для клуба. Поэтому АЗ будет играть против «Шахтера» с полной концентрацией. Но с другой стороны на кону трофей, который, как я уже сказал, дает право снова быть представленным в международном турнире, а это дополнительные финансовые вливания извне и хорошая возможность заработать на продаже своих футболистов.

– Где у АЗ тонко?

– Однозначно, в защите. У них часто в обороне случаются провалы и «горнякам» стоит тщательнее разобрать эти недостатки соперника.

– Нидерландская команда не очень успешно выступает на чужом поле. На этом есть смысл делать акцент?

– Безусловно. «Шахтеру» необходимо приложить максимум у усилий, чтобы сделать голевой запас в этой игре, поскольку в Алкмааре будет на порядок сложнее. АЗ умеет вести игру, держать мяч и качественно атаковать при позиционном наступлении.

– И напоследок, что вы скажите относительно итогового результата первого поединка, который состоится в Кракове?

– Любая победа, даже минимальная даст «Шахтеру» больше стратегических вариантов на ответный матч, но мне почему-то кажется, что это встреча завершится вничью. 1:1.