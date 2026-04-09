Легендарный полузащитник Шахтера дал прогноз на матч с АЗ Алкмаар

Свой прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций «Шахтер» – АЗ, который пройдет сегодня, 9 апреля в Кракове, эксклюзивно для сайта Sport.ua дал легендарный полузащитник «горняков» Игорь Леонов.

– Не открою секрет, если скажу, что АЗ очень сильная команда, – сказал Леонов. – На такой стадии турнира ошибок не прощают. Тем не менее, считаю, что у «Шахтера» больше шансов на общую победу. Если говорить в процентном отношении, то где-то 60 на 40. Очень важно сделать задел в номинально домашнем поединке, поскольку дома нидерландская команда выступает на порядок лучше, чем на выезде. От первого противостояния будет много зависеть.

Мастерство бразильцев «Шахтера», думаю, должно сыграть свою роль. Считаю, что «горняки» в игровом плане будут доминировать. Хотя не нужно забывать о самоотдаче и концентрации, поскольку, как я уже сказал, одна ошибка может перевернуть все с ног на голову.

Если же говорить о прогнозе на предстоящий матч в Кракове, то, думаю, «Шахтер» выиграет в два мяча. АЗ умеет забивать (улыбается), поэтому ставлю на – 3:1.