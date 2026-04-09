  4. Легендарный полузащитник Шахтера дал прогноз на матч с АЗ Алкмаар
09 апреля 2026, 08:09 |
Легендарный полузащитник Шахтера дал прогноз на матч с АЗ Алкмаар

Игорь Леонов назвал счет поединка и факторы преимущества «горняков» над нидерландской командой

Свой прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций «Шахтер» – АЗ, который пройдет сегодня, 9 апреля в Кракове, эксклюзивно для сайта Sport.ua дал легендарный полузащитник «горняков» Игорь Леонов.

– Не открою секрет, если скажу, что АЗ очень сильная команда, – сказал Леонов. – На такой стадии турнира ошибок не прощают. Тем не менее, считаю, что у «Шахтера» больше шансов на общую победу. Если говорить в процентном отношении, то где-то 60 на 40. Очень важно сделать задел в номинально домашнем поединке, поскольку дома нидерландская команда выступает на порядок лучше, чем на выезде. От первого противостояния будет много зависеть.

Мастерство бразильцев «Шахтера», думаю, должно сыграть свою роль. Считаю, что «горняки» в игровом плане будут доминировать. Хотя не нужно забывать о самоотдаче и концентрации, поскольку, как я уже сказал, одна ошибка может перевернуть все с ног на голову.

Если же говорить о прогнозе на предстоящий матч в Кракове, то, думаю, «Шахтер» выиграет в два мяча. АЗ умеет забивать (улыбается), поэтому ставлю на – 3:1.

По теме:
Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – АЗ
Шахтер – АЗ. Лига конференций. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвей Пономаренко женился
Футбол | 08 апреля 2026, 19:57 25
Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился

Когда он все успевает?

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08 апреля 2026, 09:59 47
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Украинец обвиняет УАФ

Шахтер принял нестандартное решение перед матчем против АЗ
Футбол | 09.04.2026, 07:32
Шахтер принял нестандартное решение перед матчем против АЗ
Шахтер принял нестандартное решение перед матчем против АЗ
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
Футбол | 09.04.2026, 00:32
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 08.04.2026, 16:39
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Когда наши эХсперты рассказывают о том, что мы без проблем выиграем,- постоянно случаются траблы!🤦🏻
Надеюсь, что сегодня на стадионе получу только позитивные эмоции от этой игры и результата 🤞
Популярные новости
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 31
Футбол
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
Владимир Кличко спустя 28 лет нашел причину своего первого поражения
Владимир Кличко спустя 28 лет нашел причину своего первого поражения
07.04.2026, 23:19
Бокс
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 40
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 00:23 1
Футбол
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
08.04.2026, 23:55 13
Футбол
