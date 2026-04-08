  4. Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
08 апреля 2026, 16:39
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар

Известный украинский тренер считает, что у «горняков» неплохие шансы выйти в 1/2-ю Лиги конференций

Завтра, 9 апреля «Шахтер» в рамках 1/4 финала Лиги конференций сыграет первый поединок против нидерландского АЗ Алкмаар. Свой прогноз на этот матч дал авторитетный отечественный специалист Мирон Маркевич.

– Хотелось бы увидеть со стороны украинской команды агрессивный футбол, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Соперник силен, поэтому ему нельзя давать спокойно дышать. Необходимо быстро перемещать мяч и нестандартно действовать у ворот соперника, что, в принципе, «Шахтер» умеет делать.

Как бы там ни было, но это считается домашний матч, здесь нужно постараться забить и не один мяч. При этом не забывать об обороне, так как АЗ хорошо действует на контратаках.

Что касается прогноза, то я практически уверен, что первую игру «Шахтер» выиграет. Разгромной победы не будет, но на один мяч «горняки» забьют больше. Счет? 2:1.

АЗ накидає кротам цілу торбу і це не прогноз, а констатація факту.
Шансів нема !!!
ШД дуже нестабільний... Може як розірвати на куражі, так і напропускати вагон і маленький возик. Сподіватимемося на прохід кротів, але чесно кажучи з голандцями у них останнім часом не дуже радісно виходило. Будимо дивитися. 
Шахтар повинен проходити, вони навіть вище місце заняли ніж АЗ в ЛК.
Все закономірно, підтримуємо наших та вболіваємо за гарні емоції, потрібні бали.
Ура!
