Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар

Завтра, 9 апреля «Шахтер» в рамках 1/4 финала Лиги конференций сыграет первый поединок против нидерландского АЗ Алкмаар. Свой прогноз на этот матч дал авторитетный отечественный специалист Мирон Маркевич.

– Хотелось бы увидеть со стороны украинской команды агрессивный футбол, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Соперник силен, поэтому ему нельзя давать спокойно дышать. Необходимо быстро перемещать мяч и нестандартно действовать у ворот соперника, что, в принципе, «Шахтер» умеет делать.

Как бы там ни было, но это считается домашний матч, здесь нужно постараться забить и не один мяч. При этом не забывать об обороне, так как АЗ хорошо действует на контратаках.

Что касается прогноза, то я практически уверен, что первую игру «Шахтер» выиграет. Разгромной победы не будет, но на один мяч «горняки» забьют больше. Счет? 2:1.