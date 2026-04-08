  4. Пушич назвал фаворита пары Шахтер – АЗ. Он работал и там, и там
08 апреля 2026, 13:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший главный тренер «Шахтера» Марино Пушич (ныне работает в ОАЭ с «Аль-Джазирой»), который ранее также работал ассистентом Арне Слота в АЗ из Алкмаара, поделился своим мнением о фаворите четвертьфинальной пары Лиги конференций «Шахтер» – АЗ.

«Мне очень любопытны матчи между «Шахтером» и АЗ. Я по-прежнему еженедельно общаюсь с людьми из «Шахтера», а также встречаю много старых знакомых, работающих в АЗ».

«Это будет битва, где шансы пятьдесят на пятьдесят, но если мне действительно придется выбирать, я считаю «Шахтер» фаворитом на выход в полуфинал. В основном из-за международного опыта их состава, который не сильно отличается от того, что был, когда я там работал. За время моей работы в «Шахтере» мы дважды участвовали в Лиге чемпионов. Некоторые игроки ушли в последние годы, но костяк остался. У АЗ много талантливых игроков, но большинство из них довольно неопытны в Европе. «Шахтер» уже доказал свою состоятельность в Лиге чемпионов», – констатировал Пушич.

Первый матч «Шахтер» и АЗ проведут уже завтра, в польском Кракове. Ответная игра состоится через неделю в Нидерландах. Известно, что в завтрашней встрече не сможет сыграть капитан нидерландцев Йорди Класи.

Алексей Сливченко Источник: Voetbal International
