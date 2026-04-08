Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЗ сыграет первый матч против Шахтера без своего капитана
Лига конференций
08 апреля 2026, 13:33
АЗ сыграет первый матч против Шахтера без своего капитана

Йорди Класи не поможет нидерландцам в польском противостоянии команд

Getty Images/Global Images Ukraine. Йорди Класи

В завтрашнем первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги конференций против «Шахтера» своей команде не сможет помочь капитан АЗ Йорди Класи.

34-летний опорный полузащитник лишь в минувший уик-энд вернулся на поле после травмы, из-за которой не играл с сентября 2025 года.

Класи остался в Алкмаре, где следует модифицированной программе тренировок, разработанной после совещания с медиками, которые настояли на необходимости проявлять осторожность с введением хавбека в игру.

Йорди Класи выступает за АЗ с лета 2019 года, а до этого играл за «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Брюгге». Также на его счету 17 матчей за сборную Нидерландов.

По теме:
Йорди Класи АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем