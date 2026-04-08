АЗ сыграет первый матч против Шахтера без своего капитана

В завтрашнем первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги конференций против «Шахтера» своей команде не сможет помочь капитан АЗ Йорди Класи.

34-летний опорный полузащитник лишь в минувший уик-энд вернулся на поле после травмы, из-за которой не играл с сентября 2025 года.

Класи остался в Алкмаре, где следует модифицированной программе тренировок, разработанной после совещания с медиками, которые настояли на необходимости проявлять осторожность с введением хавбека в игру.

Йорди Класи выступает за АЗ с лета 2019 года, а до этого играл за «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Брюгге». Также на его счету 17 матчей за сборную Нидерландов.