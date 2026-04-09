ФОТО. Countdown mode. Украинки провели второй тренировочный день в Гливице

Женская сборная Украины по теннису продолжает подготовку к матчевому противостоянию Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

8 апреля Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила и Надежда Киченок провели второй тренировочный день на арене PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

В частности, совместную тренировку провели Свитолина и Олейникова. Также украинки сыграли друг против друга в разных тандемах.

Капитан команды – Илья Марченко. 9 апреля в 10:00 состоится жеребьевка противостояния.

Поединки состоятся 10 и 11 апреля. В первый игровой день будут сыграны два одиночных матча. Второй игровой день стартует с парного поединка. Далее, в случае надобности, будут проведены еще две одиночные игры. Для общей победы необхдимо набрать три очка.

Победительницы противостояния выйдут в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026, который состоится в сентябре в китайском городе Шэньчжэнь.

В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у Польши и Швейцарии, и впервые сыграла в финальной части неофициального чемпионата мира по теннису, где дошла до полуфинала (поражение Италии со счетом 1:2).

ФОТО. Украинки провели второй тренировочный день в Гливице