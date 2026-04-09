  ФОТО. Countdown mode. Украинки провели второй тренировочный день в Гливице
ФОТО. Countdown mode. Украинки провели второй тренировочный день в Гливице

Свитолина, Костюк, Олейникова и сестры Киченок готовятся к противостоянию с Польшей

09 апреля 2026, 01:39 |
51
0
ФОТО. Countdown mode. Украинки провели второй тренировочный день в Гливице
ФТУ. Сборная Украины по теннису

Женская сборная Украины по теннису продолжает подготовку к матчевому противостоянию Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

8 апреля Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила и Надежда Киченок провели второй тренировочный день на арене PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

В частности, совместную тренировку провели Свитолина и Олейникова. Также украинки сыграли друг против друга в разных тандемах.

Капитан команды – Илья Марченко. 9 апреля в 10:00 состоится жеребьевка противостояния.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Украина – Польша!

Поединки состоятся 10 и 11 апреля. В первый игровой день будут сыграны два одиночных матча. Второй игровой день стартует с парного поединка. Далее, в случае надобности, будут проведены еще две одиночные игры. Для общей победы необхдимо набрать три очка.

Победительницы противостояния выйдут в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026, который состоится в сентябре в китайском городе Шэньчжэнь.

В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у Польши и Швейцарии, и впервые сыграла в финальной части неофициального чемпионата мира по теннису, где дошла до полуфинала (поражение Италии со счетом 1:2).

ФОТО. Countdown mode. Украинки провели второй тренировочный день в Гливице

По теме:
КОСТЮК: «Кубок Билли Джин Кинг – турнир, где может случиться что угодно»
ФОТО. Как выглядит арена в Гливице, на которой Украина сыграет с Польшей
Сборная Украины: «Польша – сильная команда, но мы приехали побеждать»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Футбол | 08 апреля 2026, 08:13 1
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте

Киевляне заключили соглашение с Hisense

Приятные сенсации. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Теннис | 08 апреля 2026, 23:25 0
Приятные сенсации. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Приятные сенсации. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

8 апреля Маттео Берреттини и Зизу Бергс наказали Даниила Медведева и Андрея Рублева

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08.04.2026, 09:59
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 08.04.2026, 17:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 08.04.2026, 20:44
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Популярные новости
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 29
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 6
Футбол
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 18
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 19
Олимпийские игры
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 31
Футбол
