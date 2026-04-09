КОСТЮК: «Кубок Билли Джин Кинг – турнир, где может случиться что угодно»
Марта прокомментировала предстоящее противостояние против сборной Польши
Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась эмоциями перед стартом матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши:
– Марта, как настроение?
– Всё хорошо. Команда в полном составе. Думаю, атмосфера хорошая. Всё хорошо. Корт нужно немного доработать, но в принципе всё хорошо.
– А в чём именно нужно доработать? Здесь на грунтовые корты насыпали грунт под Игу, а Иги нет. Что с кортом?
– Ну, начали отсыпать. Теперь небольшая проблема в этом. Иги нет. Возможно, они таким образом решили помочь. Но да, есть небольшая проблема, что покрытие очень жесткое и недостаточно грунта. И оно вообще не ощущается как грунтовое покрытие. Поэтому надеюсь, что они немного добавят самого грунта и будет нормально. Вообще корт в очень хорошем состоянии. Просто, я же говорю, немного недостаточно материала на корте.
– Сезон пока что непростой. Шикарная первая неделя в Брисбене, потом травма на Australian Open, которая на некоторое время выбила из процесса. Потом Америка, очень непростые сетки. Как вы оцениваете старт сезона? Первые три месяца.
– Я думаю, что для меня самое важное – это продолжать работать и продолжать верить в то, что я делаю. И я думаю, что все сложится так, как нужно. Я верю в то, что все будет хорошо. Я продолжаю набирать форму. Я здорова сейчас. Для меня это самое важное. Поэтому я с интересом отношусь к этому процессу, потому что он очень непростой, он очень разнообразный. Мне он нравится. Мне он нравится этим разнообразием и даже этой такой частичкой какой-то, как это сказать… Такой части тайны, когда ты не знаешь, что будет дальше. И это очень круто, потому что на самом деле – а почему мы еще играем? Почему ты продолжаешь с интересом заниматься этим? Для меня это самое главное.
– Кстати, о любопытстве. Пока идет восстановление после травмы… Вы, когда восстанавливаетесь после травмы, смотрите теннис? Просто теннисные трансляции матчей или нет?
– Мне было тяжело смотреть Australian Open. Первую неделю я точно не следила вообще. Это было для меня очень тяжело, учитывая то, какая у меня была сетка дальше. У меня много сеяных проиграли в моей части сетки. И, конечно, это было непросто. А в целом я следила за мужским турниром и смотрела все полуфиналы, финалы. Женские – я смотрела немного полуфинал Элины. Я вообще не смотрела финал, потому что это был день, когда я уехала немного отдохнуть в горы. На один день, по-моему, это был день рождения моего мужа, если я не ошибаюсь. И я как бы не вникала в теннис вообще. Конечно, когда ты так травмируешься, то это непросто. Потом дальше я следила, но для меня это уже не было таким, что мне не хочется смотреть или мне больно. Просто я занималась своими делами и мне особо не до этого было. Я только смотрела очень крутой матч Элины в Дубае против Коко. Прямо невероятный матч. Я включила в конце второго сета и до конца его досмотрела. А немного посмотрела финал, но в принципе больше я ничего не смотрела.
– Переходя к подготовке к матчу… Все, кто следит за соцсетями, хорошо понимали, что многие теннисистки после американского тура к грунтовому сезону готовятся кто где: кто в Испании, кто в Италии, кто в Мексике остался, кто сейчас в Линц приехал. Вариантов много. Вы выбрали очень каноническое место для подготовки – киевские корты «Антей» под дождем, все как положено. А просто там корты очень классные или почему? В чем причина?
– Ну, смотрите, так как в основном, когда я приезжаю в Киев, я не тренируюсь, у меня очень много дел, и я физически не успеваю все сделать. На этот раз мы понимали, что я долго была травмирована, сыграла только два турнира, мне нужно готовиться к грунтовому сезону. Я понимала, что сейчас я не избегу тренировок в Украине.
И это был первый раз, когда я тренировалась в Украине после возвращения и тренировалась с мамой. То есть это был для меня очень новый, классный опыт. А что касается «Антея» — уже была хорошая погода, корты для меня подготовили, и я с удовольствием приехала тренироваться на «Антей», потому что это, наверное, мое место теннисной силы. Это место, где я родилась, можно прямо так и сказать. И, конечно, я была рада вернуться туда и потренироваться. Это намного лучше, чем ехать куда-то в другое место.
– Неделя подготовки и сама неделя в сборной, будь то в квалификации сейчас в апреле или в Финале, как было в прошлом году… она помогает немного переключиться с регулярного сезона на что-то другое?
– Я думаю, что да. Я не могу сказать, что чувствую какую-то сильную оторванность от личного тура. У нас всегда хорошая атмосфера в команде. Мы сплочены, мы любим играть за сборную. Все девушки у нас любят играть за сборную. И это приятно. Приятно провести время поближе с этими девушками. То есть я также отношусь к этому как к короткой тренировке перед началом грунтового сезона. Нам повезло, что последние два года мы играли на грунте, и это позволяло нам не менять покрытие на три дня, чтобы сыграть Кубок Билли Джин Кинг, а потом снова вернуться на грунт. Я к этому отношусь спокойно. Не знаю, у меня нет такого, что весь мой процесс меняется.
– В матчах за сборную, особенно на грунте и вообще за сборную... Вы следите за своей статистикой? Потому что статистика на удивление очень хорошая в сборной. Не разделяете ли вы сборную и личный тур? Потому что если сравнивать – земля и небо.
– Послушайте, мы реже играем с разными соперницами, да и вообще Кубок Билли Джин Кинг – это такой турнир, где может случиться что угодно. Это не индивидуальный тур, не индивидуальные соревнования, и здесь совсем другая атмосфера. Но я не слежу за этим, я ничего не знаю. На меня это как-то не влияет. Я просто играю и всё.
– Артур Фиc в интервью сказал следующее: «Ну, у меня на этом турнире процент попаданий второй подачей в левую часть на 4% меньше, на задней линии на 6% больше отработал». Насколько вообще теннисисты знают эти вещи? Или это просто в головах у ваших тренеров? Или, например, Марта Костюк знает, какой у нее процент попаданий первой подачи в этом сезоне?
– Я знаю разную статистику, но не всю. Мне не показывают всю, потому что для такого человека, как я, знать все – это не очень полезно. И мне дают только то, что мне нужно знать. Например, я знаю, что процент выигранных розыгрышей в этом году составляет 54%. Ну, это такая статистика игроков топ-5, если что. И я типа такая: «неплохо». В целом я могу что-то чувствовать, потому что со временем начинаешь понимать, где у тебя выше процент подачи, где ниже, как ты выигрываешь на подаче, как много ты выигрываешь на подаче. То есть такие вещи со временем уже складываешь и в статистику, и в свои личные ощущения. Иногда бывает, что эти вещи вообще находятся на противоположных полюсах: когда тебе кажется, что ты вообще не можешь попасть подачей, а на самом деле все не так плохо. Но я стараюсь не слишком на этом зацикливаться. У меня есть тренер, которая следит за всем этим, и мне этого достаточно. Она мне скажет, если что-то нужно будет знать.
– Вопрос о ментальной составляющей каждого матча. Достаточно взять даже статистику – количество тай-брейков, выигранных и проигранных вами за карьеру. Выигранных гораздо больше. И в принципе общеизвестно, что вы очень выносливая теннисистка. Какие самые важные моменты, что больше всего помогает собраться на корте, когда тай-брейк, когда на тай-брейке равный счет, когда хочется ломать ракетки, но нельзя? О чем думаете? Что помогает? Это уже глубокая спортивная психология или с возрастом становится проще?
– Возможно, это складываются разные части. Но из того, на чем я стараюсь сконцентрироваться, выделю две самые важные вещи. Первое – я спрашиваю себя: позволит ли то, как я играю, выиграть турнир Большого шлема? Потому что ты не можешь выиграть турнир Большого шлема, просто бегая и перебивая мяч. Ты должна отобрать у соперницы матч. И особенно это делается в важные моменты. И второе – я всегда стараюсь держать дистанцию от счета и от момента. Потому что когда ты начинаешь слишком близко воспринимать счет и очень сильно чувствовать, что «вот сейчас очень важный розыгрыш, сейчас очень важный счет» – это может добавлять дополнительного давления. И тогда просто не очень легко с этим справиться. Вот это, наверное, две вещи, которых я стараюсь придерживаться. У меня не всегда это получается. Бывает, что я делаю слишком много при важном счете. Это тоже часть процесса. Я всегда выбираю сделать чуть больше, чем сделать чуть меньше. Потому что когда ты делаешь чуть меньше, очень трудно потом добавить, а когда ты делаешь слишком много – можно гораздо легче сделать чуть меньше.
– Последнее по этой теме. Что из этого является подачей с руки на сет-пойнте?
– Ну, знаете, это уже не я (смеется). Это моя тренерша. В том году она говорит: «Давай начнём тренировать подачу снизу». И, конечно, я всегда делаю это в моменты, когда у меня огромный разрыв в счете или это уже не суперважный момент. Хотя я сделала это с Касаткиной в первом гейме третьего сета. Я не могу сказать, что это был какой-то неважный счет, но тем не менее я это сделала. Мне нравится, что у меня есть свобода и возможность это сделать. Потому что иногда ты так близко к сердцу воспринимаешь и счет, и матч, и не даешь себе эту возможность поэкспериментировать, попробовать что-то новое, сбить соперницу с толку. Особенно, мне кажется, это гораздо легче сделать с женщинами, чем с мужчинами. Такие вещи – это круто. Мне кажется, это классно, когда у тебя есть такая возможность, и я стараюсь ею пользоваться.
– Сборная Украины в том составе, в котором она приезжает на этот матч против Польши, да и вообще на КБДК в этом сезоне является фаворитом. Об этом говорят и специалисты, и букмекеры, абсолютно все. Это не мешает, когда все считают тебя фаворитом?
– На данный момент мне это не мешает. Я абсолютно спокойно подхожу к этому матчу в плане того, что я концентрируюсь только на том, что могу сделать я. Я концентрируюсь на том, чтобы оказать максимальную поддержку команде. Концентрироваться на результате или на ожиданиях, которые возлагают на нас люди, – это не очень правильно и точно не помогает. Я уже играю за сборную очень много лет, и мне кажется, это приходит с опытом: даже если есть какое-то очень болезненное поражение, у тебя есть следующая возможность и это не конец света. Мы вернемся, если будет проблема или спад. Командные соревнования в теннисе сложны тем, что желательно, чтобы все были в хорошей форме для того, чтобы команда очень хорошо сыграла. Когда один игрок где-то после травмы или не дотягивает, или есть неуверенность – это непросто. Бывает такое, что кто-то плохо играет в команде, но команда все равно выигрывает. Но мне кажется, это скорее исключения. Все-таки когда вся команда хорошо играет, то это помогает.
Вот как у нас было в прошлом году в Китае. Я считаю, что мы с Элиной были в очень классной форме. Нам немного не повезло, но я поняла, что у нас есть абсолютно все шансы стать победительницами этого турнира. Мы были очень близки. Но это было классно — это пережить, понять, что это возможно, и попробовать еще раз в следующем году. Поэтому я надеюсь, что так и будет в этот раз и в Польше, и я надеюсь в Китае, если мы выиграем здесь. Я думаю, что мы уже немного сыгрались все вместе. Вот Саша к нам присоединилась на этой неделе. Я надеюсь, что ей понравится опыт, понравится быть с нами в команде, наша атмосфера и все будет хорошо.
– Марта Костюк прямо сейчас рекламирует вам этот матч. Почему стоит прийти и почему стоит смотреть?
– Послушайте, теннис – это невероятный вид спорта, потому что он включает в себя все возможное: координацию, скорость, выносливость, эмоции. Особенно здесь это еще и командный вид спорта. Это огромная редкость. Я думаю, что для украинцев это здорово – почувствовать эту атмосферу единства, почувствовать эту атмосферу невероятного профессионализма на арене, потому что я считаю, что все игроки в нашей сборной – невероятные профессионалы.
Я думаю, что есть чему поучиться у каждого из нас и познакомиться с нами. Мы очень любим знакомиться с нашими болельщиками. Мы очень любим взаимодействовать с ними в реальной жизни, потому что многие украинцы болеют за нас виртуально. Поэтому мы будем очень рады подписать все флаги, все мячики, сфотографироваться со всеми и разделить эти невероятные моменты вместе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
