КОСТЮК: «Кубок Билли Джин Кинг – турнир, где может случиться что угодно»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась эмоциями перед стартом матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши:

– Марта, как настроение?

– Всё хорошо. Команда в полном составе. Думаю, атмосфера хорошая. Всё хорошо. Корт нужно немного доработать, но в принципе всё хорошо.

– А в чём именно нужно доработать? Здесь на грунтовые корты насыпали грунт под Игу, а Иги нет. Что с кортом?

– Ну, начали отсыпать. Теперь небольшая проблема в этом. Иги нет. Возможно, они таким образом решили помочь. Но да, есть небольшая проблема, что покрытие очень жесткое и недостаточно грунта. И оно вообще не ощущается как грунтовое покрытие. Поэтому надеюсь, что они немного добавят самого грунта и будет нормально. Вообще корт в очень хорошем состоянии. Просто, я же говорю, немного недостаточно материала на корте.

– Сезон пока что непростой. Шикарная первая неделя в Брисбене, потом травма на Australian Open, которая на некоторое время выбила из процесса. Потом Америка, очень непростые сетки. Как вы оцениваете старт сезона? Первые три месяца.

– Я думаю, что для меня самое важное – это продолжать работать и продолжать верить в то, что я делаю. И я думаю, что все сложится так, как нужно. Я верю в то, что все будет хорошо. Я продолжаю набирать форму. Я здорова сейчас. Для меня это самое важное. Поэтому я с интересом отношусь к этому процессу, потому что он очень непростой, он очень разнообразный. Мне он нравится. Мне он нравится этим разнообразием и даже этой такой частичкой какой-то, как это сказать… Такой части тайны, когда ты не знаешь, что будет дальше. И это очень круто, потому что на самом деле – а почему мы еще играем? Почему ты продолжаешь с интересом заниматься этим? Для меня это самое главное.

– Кстати, о любопытстве. Пока идет восстановление после травмы… Вы, когда восстанавливаетесь после травмы, смотрите теннис? Просто теннисные трансляции матчей или нет?

– Мне было тяжело смотреть Australian Open. Первую неделю я точно не следила вообще. Это было для меня очень тяжело, учитывая то, какая у меня была сетка дальше. У меня много сеяных проиграли в моей части сетки. И, конечно, это было непросто. А в целом я следила за мужским турниром и смотрела все полуфиналы, финалы. Женские – я смотрела немного полуфинал Элины. Я вообще не смотрела финал, потому что это был день, когда я уехала немного отдохнуть в горы. На один день, по-моему, это был день рождения моего мужа, если я не ошибаюсь. И я как бы не вникала в теннис вообще. Конечно, когда ты так травмируешься, то это непросто. Потом дальше я следила, но для меня это уже не было таким, что мне не хочется смотреть или мне больно. Просто я занималась своими делами и мне особо не до этого было. Я только смотрела очень крутой матч Элины в Дубае против Коко. Прямо невероятный матч. Я включила в конце второго сета и до конца его досмотрела. А немного посмотрела финал, но в принципе больше я ничего не смотрела.

– Переходя к подготовке к матчу… Все, кто следит за соцсетями, хорошо понимали, что многие теннисистки после американского тура к грунтовому сезону готовятся кто где: кто в Испании, кто в Италии, кто в Мексике остался, кто сейчас в Линц приехал. Вариантов много. Вы выбрали очень каноническое место для подготовки – киевские корты «Антей» под дождем, все как положено. А просто там корты очень классные или почему? В чем причина?

– Ну, смотрите, так как в основном, когда я приезжаю в Киев, я не тренируюсь, у меня очень много дел, и я физически не успеваю все сделать. На этот раз мы понимали, что я долго была травмирована, сыграла только два турнира, мне нужно готовиться к грунтовому сезону. Я понимала, что сейчас я не избегу тренировок в Украине.

И это был первый раз, когда я тренировалась в Украине после возвращения и тренировалась с мамой. То есть это был для меня очень новый, классный опыт. А что касается «Антея» — уже была хорошая погода, корты для меня подготовили, и я с удовольствием приехала тренироваться на «Антей», потому что это, наверное, мое место теннисной силы. Это место, где я родилась, можно прямо так и сказать. И, конечно, я была рада вернуться туда и потренироваться. Это намного лучше, чем ехать куда-то в другое место.

– Неделя подготовки и сама неделя в сборной, будь то в квалификации сейчас в апреле или в Финале, как было в прошлом году… она помогает немного переключиться с регулярного сезона на что-то другое?

– Я думаю, что да. Я не могу сказать, что чувствую какую-то сильную оторванность от личного тура. У нас всегда хорошая атмосфера в команде. Мы сплочены, мы любим играть за сборную. Все девушки у нас любят играть за сборную. И это приятно. Приятно провести время поближе с этими девушками. То есть я также отношусь к этому как к короткой тренировке перед началом грунтового сезона. Нам повезло, что последние два года мы играли на грунте, и это позволяло нам не менять покрытие на три дня, чтобы сыграть Кубок Билли Джин Кинг, а потом снова вернуться на грунт. Я к этому отношусь спокойно. Не знаю, у меня нет такого, что весь мой процесс меняется.

– В матчах за сборную, особенно на грунте и вообще за сборную... Вы следите за своей статистикой? Потому что статистика на удивление очень хорошая в сборной. Не разделяете ли вы сборную и личный тур? Потому что если сравнивать – земля и небо.

– Послушайте, мы реже играем с разными соперницами, да и вообще Кубок Билли Джин Кинг – это такой турнир, где может случиться что угодно. Это не индивидуальный тур, не индивидуальные соревнования, и здесь совсем другая атмосфера. Но я не слежу за этим, я ничего не знаю. На меня это как-то не влияет. Я просто играю и всё.

– Артур Фиc в интервью сказал следующее: «Ну, у меня на этом турнире процент попаданий второй подачей в левую часть на 4% меньше, на задней линии на 6% больше отработал». Насколько вообще теннисисты знают эти вещи? Или это просто в головах у ваших тренеров? Или, например, Марта Костюк знает, какой у нее процент попаданий первой подачи в этом сезоне?

– Я знаю разную статистику, но не всю. Мне не показывают всю, потому что для такого человека, как я, знать все – это не очень полезно. И мне дают только то, что мне нужно знать. Например, я знаю, что процент выигранных розыгрышей в этом году составляет 54%. Ну, это такая статистика игроков топ-5, если что. И я типа такая: «неплохо». В целом я могу что-то чувствовать, потому что со временем начинаешь понимать, где у тебя выше процент подачи, где ниже, как ты выигрываешь на подаче, как много ты выигрываешь на подаче. То есть такие вещи со временем уже складываешь и в статистику, и в свои личные ощущения. Иногда бывает, что эти вещи вообще находятся на противоположных полюсах: когда тебе кажется, что ты вообще не можешь попасть подачей, а на самом деле все не так плохо. Но я стараюсь не слишком на этом зацикливаться. У меня есть тренер, которая следит за всем этим, и мне этого достаточно. Она мне скажет, если что-то нужно будет знать.

– Вопрос о ментальной составляющей каждого матча. Достаточно взять даже статистику – количество тай-брейков, выигранных и проигранных вами за карьеру. Выигранных гораздо больше. И в принципе общеизвестно, что вы очень выносливая теннисистка. Какие самые важные моменты, что больше всего помогает собраться на корте, когда тай-брейк, когда на тай-брейке равный счет, когда хочется ломать ракетки, но нельзя? О чем думаете? Что помогает? Это уже глубокая спортивная психология или с возрастом становится проще?

– Возможно, это складываются разные части. Но из того, на чем я стараюсь сконцентрироваться, выделю две самые важные вещи. Первое – я спрашиваю себя: позволит ли то, как я играю, выиграть турнир Большого шлема? Потому что ты не можешь выиграть турнир Большого шлема, просто бегая и перебивая мяч. Ты должна отобрать у соперницы матч. И особенно это делается в важные моменты. И второе – я всегда стараюсь держать дистанцию от счета и от момента. Потому что когда ты начинаешь слишком близко воспринимать счет и очень сильно чувствовать, что «вот сейчас очень важный розыгрыш, сейчас очень важный счет» – это может добавлять дополнительного давления. И тогда просто не очень легко с этим справиться. Вот это, наверное, две вещи, которых я стараюсь придерживаться. У меня не всегда это получается. Бывает, что я делаю слишком много при важном счете. Это тоже часть процесса. Я всегда выбираю сделать чуть больше, чем сделать чуть меньше. Потому что когда ты делаешь чуть меньше, очень трудно потом добавить, а когда ты делаешь слишком много – можно гораздо легче сделать чуть меньше.

– Последнее по этой теме. Что из этого является подачей с руки на сет-пойнте?

– Ну, знаете, это уже не я (смеется). Это моя тренерша. В том году она говорит: «Давай начнём тренировать подачу снизу». И, конечно, я всегда делаю это в моменты, когда у меня огромный разрыв в счете или это уже не суперважный момент. Хотя я сделала это с Касаткиной в первом гейме третьего сета. Я не могу сказать, что это был какой-то неважный счет, но тем не менее я это сделала. Мне нравится, что у меня есть свобода и возможность это сделать. Потому что иногда ты так близко к сердцу воспринимаешь и счет, и матч, и не даешь себе эту возможность поэкспериментировать, попробовать что-то новое, сбить соперницу с толку. Особенно, мне кажется, это гораздо легче сделать с женщинами, чем с мужчинами. Такие вещи – это круто. Мне кажется, это классно, когда у тебя есть такая возможность, и я стараюсь ею пользоваться.

– Сборная Украины в том составе, в котором она приезжает на этот матч против Польши, да и вообще на КБДК в этом сезоне является фаворитом. Об этом говорят и специалисты, и букмекеры, абсолютно все. Это не мешает, когда все считают тебя фаворитом?

– На данный момент мне это не мешает. Я абсолютно спокойно подхожу к этому матчу в плане того, что я концентрируюсь только на том, что могу сделать я. Я концентрируюсь на том, чтобы оказать максимальную поддержку команде. Концентрироваться на результате или на ожиданиях, которые возлагают на нас люди, – это не очень правильно и точно не помогает. Я уже играю за сборную очень много лет, и мне кажется, это приходит с опытом: даже если есть какое-то очень болезненное поражение, у тебя есть следующая возможность и это не конец света. Мы вернемся, если будет проблема или спад. Командные соревнования в теннисе сложны тем, что желательно, чтобы все были в хорошей форме для того, чтобы команда очень хорошо сыграла. Когда один игрок где-то после травмы или не дотягивает, или есть неуверенность – это непросто. Бывает такое, что кто-то плохо играет в команде, но команда все равно выигрывает. Но мне кажется, это скорее исключения. Все-таки когда вся команда хорошо играет, то это помогает.

Вот как у нас было в прошлом году в Китае. Я считаю, что мы с Элиной были в очень классной форме. Нам немного не повезло, но я поняла, что у нас есть абсолютно все шансы стать победительницами этого турнира. Мы были очень близки. Но это было классно — это пережить, понять, что это возможно, и попробовать еще раз в следующем году. Поэтому я надеюсь, что так и будет в этот раз и в Польше, и я надеюсь в Китае, если мы выиграем здесь. Я думаю, что мы уже немного сыгрались все вместе. Вот Саша к нам присоединилась на этой неделе. Я надеюсь, что ей понравится опыт, понравится быть с нами в команде, наша атмосфера и все будет хорошо.

– Марта Костюк прямо сейчас рекламирует вам этот матч. Почему стоит прийти и почему стоит смотреть?

– Послушайте, теннис – это невероятный вид спорта, потому что он включает в себя все возможное: координацию, скорость, выносливость, эмоции. Особенно здесь это еще и командный вид спорта. Это огромная редкость. Я думаю, что для украинцев это здорово – почувствовать эту атмосферу единства, почувствовать эту атмосферу невероятного профессионализма на арене, потому что я считаю, что все игроки в нашей сборной – невероятные профессионалы.

Я думаю, что есть чему поучиться у каждого из нас и познакомиться с нами. Мы очень любим знакомиться с нашими болельщиками. Мы очень любим взаимодействовать с ними в реальной жизни, потому что многие украинцы болеют за нас виртуально. Поэтому мы будем очень рады подписать все флаги, все мячики, сфотографироваться со всеми и разделить эти невероятные моменты вместе.