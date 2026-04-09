Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хвича Кварацхелия признан лучшим игрок матча ПСЖ – Ливерпуль
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 01:02 | Обновлено 09 апреля 2026, 01:06
41
0

Грузинский вингер забил второй мяч команды и обеспечил уверенное преимущество перед ответкой

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА против «Ливерпуля».

25-летний игрок забил второй мяч команды, итоговой счет 2:0 в пользу парижан. По версии WhoScored Хвича также признан лучшим с оценкой 8,4.

В этой Лиге чемпионов Кварацхелия забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 12 матчах. Во всех турнирах грузин имеет 13+8 по системе «гол+пас» в 39 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Если «ПСЖ» пройдет в полуфинал – они встретятся с победителем пары «Реал» – «Бавария».

Владислав Гол
Владислав Гол Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем