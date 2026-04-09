Хвича Кварацхелия признан лучшим игрок матча ПСЖ – Ливерпуль

Вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА против «Ливерпуля».



25-летний игрок забил второй мяч команды, итоговой счет 2:0 в пользу парижан. По версии WhoScored Хвича также признан лучшим с оценкой 8,4.



В этой Лиге чемпионов Кварацхелия забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 12 матчах. Во всех турнирах грузин имеет 13+8 по системе «гол+пас» в 39 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.



Если «ПСЖ» пройдет в полуфинал – они встретятся с победителем пары «Реал» – «Бавария».