Феникс-Мариуполь – Металлург – 2:1. Дубль Кисленко. Видео голов и обзор
Хозяева поля набрали важные очки в борьбе за выживание
В среду, 8 апреля, во Львове состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» со счетом 2:1 обыграл запорожский «Металлург».
«Феникс-Мариуполь» открыл счет на 14-й минуте. В ходе затяжной атаки Сергей Кисленко головой замкнул навес с правого фланга.
«Металлург» отыгрался еще в первом тайме. На 34-й минуте Артем Ситало принял мяч в штрафной и ударом с рикошетом от перекладины сравнял счет.
После перерыва «Металлург» мог выйти вперед. Однако Дмитрий Иродовский не реализовал пенальти.
А вот «Феникс-Мариуполь» своим шансом воспользовался. На 66-й минуте Кисленко забил второй мяч, принесший его команде важные три очка.
Первая лига. 22-й тур. Львов, стадион СКИФ, 8 апреля
«Феникс-Мариуполь» – «Металлург» Запорожье – 2:1
Голы: Кисленко, 14, 66 – Ситало, 34
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большой успех команды Компани на чужом поле
Украинец может вернуться в начале следующего сезона