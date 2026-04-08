  Феникс-Мариуполь – Металлург – 2:1. Дубль Кисленко. Видео голов и обзор
Украина. Первая лига
08 апреля 2026, 23:06
42
0

Феникс-Мариуполь – Металлург – 2:1. Дубль Кисленко. Видео голов и обзор

Хозяева поля набрали важные очки в борьбе за выживание

08 апреля 2026, 23:06 |
42
0
Феникс-Мариуполь – Металлург – 2:1. Дубль Кисленко. Видео голов и обзор
В среду, 8 апреля, во Львове состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» со счетом 2:1 обыграл запорожский «Металлург».

«Феникс-Мариуполь» открыл счет на 14-й минуте. В ходе затяжной атаки Сергей Кисленко головой замкнул навес с правого фланга.

«Металлург» отыгрался еще в первом тайме. На 34-й минуте Артем Ситало принял мяч в штрафной и ударом с рикошетом от перекладины сравнял счет.

После перерыва «Металлург» мог выйти вперед. Однако Дмитрий Иродовский не реализовал пенальти.

А вот «Феникс-Мариуполь» своим шансом воспользовался. На 66-й минуте Кисленко забил второй мяч, принесший его команде важные три очка.

Первая лига. 22-й тур. Львов, стадион СКИФ, 8 апреля

«Феникс-Мариуполь» – «Металлург» Запорожье – 2:1

Голы: Кисленко, 14, 66 – Ситало, 34

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Феникс-Мариуполь).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Металлург Зп).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Феникс-Мариуполь).
