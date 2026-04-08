В среду, 8 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Феникс-Мариуполь

Не слишком уверенные результаты показывает мариупольская команда в текущем сезоне Первой лиги. После 21 тура чемпионата на балансе Феникса есть 20 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на опасном 14-м месте общего зачета. Расстояние от зоны вылета составляет 3 балла, от безопасной 12-й позиции – 2 очка.

В национальном кубке коллективу удалось квалифицироваться на стадию четвертьфинала – там «Феникс-Мариуполь» в серии пенальти уступил «Чернигову».

Металлург

Для запорожцев текущий сезон складывается вообще печально. За 21 поединок Первой лиги Украины «Металлургу» удалось набрать всего 14 очков, из-за чего он занимает последнее, 16-е место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 8 зачетных пунктов.

Выступления в Кубке Украины «Металлург» прекратил после поражения в серии пенальти против того же Феникса-Мариуполя на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы встречались между собой 6 раз. В 4-х матчах была зафиксирована ничья, 1 выигрыш одержал «Металлург», а 1 победу в серии пенальти одержал «Феникс-Мариуполь».

Интересные факты

В 2/3 матчах Первой лиги «Феникса-Мариуполя» в 2026 году было забито более 2.5 гола.

«Металлург» пропустил 39 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

В 10-х выездных играх текущего сезона Первой лиги «Металлург» получил всего 7 баллов – самый плохой показатель среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.54 по линии БК betking.