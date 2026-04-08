Тяжелая, но важная победа. Феникс-Мариуполь обыграл Металлург Запорожье

В среду, 8 апреля, во Львове прошел матч 22-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал запорожский «Металлург» и одержал победу со счетом 2:1.

«Феникс-Мариуполь» открыл на 14-й минуте. В ходе затяжной атаки Сергей Кисленко головой замкнул навес с правого фланга.

Гости отыгрались еще в первом тайме. На 34-й минуте Артем Ситало принял мяч в штрафной и ударом от перекладины сравнял счет.

После перерыва «Металлург» мог выйти вперед, но Дмитрий Иродовский не реализовал пенальти.

А вот «Феникс-Мариуполь» своим шансом воспользовался. На 66-й минуте Кисленко забил второй мяч, принесший его команде важные три очка.

Первая лига. 22-й тур. Львов, стадион СКИФ, 8 апреля

«Феникс-Мариуполь» – Металлург Запорожье – 2:1

Голы: Кисленко, 14, 66 – Ситало, 34

