Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Путь за трофеем домашнего Мастерса. Вашеро в Монте-Карло выбил 5-ю ракетку
ATP
08 апреля 2026, 22:44 |
166
0

Путь за трофеем домашнего Мастерса. Вашеро в Монте-Карло выбил 5-ю ракетку

Валентен переиграл Лоренцо Музетти и вышел в 1/8 финала турнира АТР 1000 в Монако

08 апреля 2026, 22:44 |
166
0
Путь за трофеем домашнего Мастерса. Вашеро в Монте-Карло выбил 5-ю ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

Монегаский теннисист Валентен Вашеро (АТР 23), который в прошлом году стал сенсационным чемпионом Мастерса в Шанхае, вышел в третий раунд грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Во втором круге Вашеро в статусе андердога переиграл пятую ракетку мира и прошлогоднего финалиста Лоренцо Музетти (Италия) за 2 часа и 10 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [4] – Валентен Вашеро (Монако) – 6:7 (6:8), 5:7

Это было первое очное противостояние соперников. Вашеро отдал две своих подачи, Музетти – три.

Валентен стартовал в Монте-Карло с победы над Стефаносом Циципасом. Следующим соперником Вашеро будет Хуберт Хуркач (Польша, ATP 23).

Валентен в третий раз в карьере переиграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга АТР (в семи поединка). В прошлом сезоне Вашеро одолел Новака Джоковича в Шанхае и Александра Бублика на Кубке Дэвиса.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

Валентен Вашеро Лоренцо Музетти ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем