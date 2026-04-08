Путь за трофеем домашнего Мастерса. Вашеро в Монте-Карло выбил 5-ю ракетку

Монегаский теннисист Валентен Вашеро (АТР 23), который в прошлом году стал сенсационным чемпионом Мастерса в Шанхае, вышел в третий раунд грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Во втором круге Вашеро в статусе андердога переиграл пятую ракетку мира и прошлогоднего финалиста Лоренцо Музетти (Италия) за 2 часа и 10 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [4] – Валентен Вашеро (Монако) – 6:7 (6:8), 5:7

Это было первое очное противостояние соперников. Вашеро отдал две своих подачи, Музетти – три.

Валентен стартовал в Монте-Карло с победы над Стефаносом Циципасом. Следующим соперником Вашеро будет Хуберт Хуркач (Польша, ATP 23).

Валентен в третий раз в карьере переиграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга АТР (в семи поединка). В прошлом сезоне Вашеро одолел Новака Джоковича в Шанхае и Александра Бублика на Кубке Дэвиса.

