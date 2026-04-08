  4. Кейн предупредил партнеров после победы над Реалом: «Все может измениться»
08 апреля 2026, 12:34 | Обновлено 08 апреля 2026, 12:41
Кейн предупредил партнеров после победы над Реалом: «Все может измениться»

Внимание форварда сконцентрировано на предстоящем матче в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн попросил соблюдать концентрацию после победы над «Реалом» в першому матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

Англичанин понимает, что судьба противостояния еще не решена, поэтом все внимание футболиста сосредоточено на ответную игру в Мюнхене.

«Мы понимали, что приехать в Мадрид и добиться здесь нужного результата всегда очень трудно. Во многих эпизодах мы играли действительно хорошо и даже могли выступить еще лучше – возможно, не хватило эффективности в последней передаче или завершающем ударе, хотя хорошие моменты у нас были. Но нужно отдать должное и «Реалу».

Мы в хорошей позиции, но преимущество составляет всего один мяч, а все может очень быстро измениться. Нам нужно сохранять концентрацию. В субботу нас ждет важный выездной матч бундеслиги против «Санкт-Паули», так что сейчас главное – восстановиться и сосредоточиться на нем. А на следующей неделе придет время, и мы попробуем сыграть так же, как сегодня», – заявил Кейн.

Мбаппе осталось 3 гола до повторения рекорда Роналду в ЛЧ
Нойер повторил достижение Месси в ЛЧ. Впереди только легенда Реала
Экс-игрок Реала разнес Винисиуса после поражения в ЛЧ: «Он ужасен»
Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Гарри Кейн
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07 апреля 2026, 21:07 80
Мирче Луческу было 80 лет...

Коуч Спортинга: «Мы хотим продолжает творить историю великого клуба»
Футбол | 08 апреля 2026, 10:31 0
Руй Боржеш поделился эмоциями после поражения своей команды от Арсенала

Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.04.2026, 04:59
Защитник Реала уничтожил команду за проигрыш Баварии: «Это подарки»
Футбол | 08.04.2026, 03:53
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Футбол | 07.04.2026, 23:57
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 8
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 19
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 23
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 17
