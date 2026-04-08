Кейн предупредил партнеров после победы над Реалом: «Все может измениться»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн попросил соблюдать концентрацию после победы над «Реалом» в першому матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

Англичанин понимает, что судьба противостояния еще не решена, поэтом все внимание футболиста сосредоточено на ответную игру в Мюнхене.

«Мы понимали, что приехать в Мадрид и добиться здесь нужного результата всегда очень трудно. Во многих эпизодах мы играли действительно хорошо и даже могли выступить еще лучше – возможно, не хватило эффективности в последней передаче или завершающем ударе, хотя хорошие моменты у нас были. Но нужно отдать должное и «Реалу».

Мы в хорошей позиции, но преимущество составляет всего один мяч, а все может очень быстро измениться. Нам нужно сохранять концентрацию. В субботу нас ждет важный выездной матч бундеслиги против «Санкт-Паули», так что сейчас главное – восстановиться и сосредоточиться на нем. А на следующей неделе придет время, и мы попробуем сыграть так же, как сегодня», – заявил Кейн.