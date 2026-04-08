  4. В Германии оценили выступление Лунина после победы Баварии над Реалом
08 апреля 2026, 12:19 | Обновлено 08 апреля 2026, 13:13
В Германии оценили выступление Лунина после победы Баварии над Реалом

Худшим футболистом в составе испанского клуба был признан талантливый полузащитник Питарх

08 апреля 2026, 12:19 | Обновлено 08 апреля 2026, 13:13
В Германии оценили выступление Лунина после победы Баварии над Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Авторитетное издание BILD опубликовало оценки футболистов мадридского «Реала» и немецкой «Баварии» после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 7 апреля.

Мюнхенский клуб одолел соперника со счетом 2:1, а ворота «сливочных» с первых минут защищал голкипер сборной Украны Андрей Лунин, который сделал пять сейвов.

Эксперты назвали защитника Трента Александера-Арнольда лучшим игроком в составе «Реала», который получил два балла (один – максимальная оценка, шесть – минимальная).

Лунин и еще четыре футболиста «Реала» заработали по три пункта, а вот талантливый полузащитник Тьяго Питарх был признан худшим футболистом в составе королевского клуба (пять баллов).

Максимальную оценку получили два представителя «Баварии» – вратарь Мануэль Нойер, который оформил девять сейвов, и полузащитник Йозуа Киммих.

Оценки игроков в матче Реал Бавария (максимальный балл – один):

Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Андрей Лунин Трент Александер-Арнольд Йозуа Киммих Мануэль Нойер
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
