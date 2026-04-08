В Германии оценили выступление Лунина после победы Баварии над Реалом
Худшим футболистом в составе испанского клуба был признан талантливый полузащитник Питарх
Авторитетное издание BILD опубликовало оценки футболистов мадридского «Реала» и немецкой «Баварии» после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 7 апреля.
Мюнхенский клуб одолел соперника со счетом 2:1, а ворота «сливочных» с первых минут защищал голкипер сборной Украны Андрей Лунин, который сделал пять сейвов.
Эксперты назвали защитника Трента Александера-Арнольда лучшим игроком в составе «Реала», который получил два балла (один – максимальная оценка, шесть – минимальная).
Лунин и еще четыре футболиста «Реала» заработали по три пункта, а вот талантливый полузащитник Тьяго Питарх был признан худшим футболистом в составе королевского клуба (пять баллов).
Максимальную оценку получили два представителя «Баварии» – вратарь Мануэль Нойер, который оформил девять сейвов, и полузащитник Йозуа Киммих.
Оценки игроков в матче Реал – Бавария (максимальный балл – один):
