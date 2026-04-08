Турецкий клуб попрощался с Луческу, несмотря на прошлое соперничество

Турецкий клуб «Фенербахче» выразил глубокую скорбь в связи со смертью главного тренера сборной Румынии – Мирчи Луческу.

Известный наставник скончался в больнице 7 апреля после осложнений со здоровьем: врачи диагностировали у коуча проблемы с сердцем, инфаркт, нарушения кровообращения.

В течение тренерской карьеры Луческу часто противостоял «Фенербахче», ведь в Турции возглавлял их принципиальных соперников – «Бешикташ» и «Галатасарай».

Заявление «Фенербахче» по поводу смерти Луческу:

«Выражаем соболезнования.

С глубокой скорбью мы узнали о смерти Мирчи Луческу, который работал главным тренером национальной сборной нашей страны, а также в клубах «Бешикташ» и «Галатасарай».

Выражаем искренние соболезнования семье Мирчи Луческу, его близким, всем, кто его любил, и всей футбольной общественности».

