Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкий клуб попрощался с Луческу, несмотря на прошлое соперничество
Турция
08 апреля 2026, 00:44 | Обновлено 08 апреля 2026, 00:48
388
0

Турецкий клуб попрощался с Луческу, несмотря на прошлое соперничество

«Фенербахче» написал слова благодарности Мирче Луческу

388
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Турецкий клуб «Фенербахче» выразил глубокую скорбь в связи со смертью главного тренера сборной Румынии – Мирчи Луческу.

Известный наставник скончался в больнице 7 апреля после осложнений со здоровьем: врачи диагностировали у коуча проблемы с сердцем, инфаркт, нарушения кровообращения.

В течение тренерской карьеры Луческу часто противостоял «Фенербахче», ведь в Турции возглавлял их принципиальных соперников – «Бешикташ» и «Галатасарай».

Заявление «Фенербахче» по поводу смерти Луческу:

«Выражаем соболезнования.

С глубокой скорбью мы узнали о смерти Мирчи Луческу, который работал главным тренером национальной сборной нашей страны, а также в клубах «Бешикташ» и «Галатасарай».

Выражаем искренние соболезнования семье Мирчи Луческу, его близким, всем, кто его любил, и всей футбольной общественности».

Андрей Витренко Источник: ФК Фенербахче
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем