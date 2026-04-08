Турецкий клуб попрощался с Луческу, несмотря на прошлое соперничество
«Фенербахче» написал слова благодарности Мирче Луческу
Турецкий клуб «Фенербахче» выразил глубокую скорбь в связи со смертью главного тренера сборной Румынии – Мирчи Луческу.
Известный наставник скончался в больнице 7 апреля после осложнений со здоровьем: врачи диагностировали у коуча проблемы с сердцем, инфаркт, нарушения кровообращения.
В течение тренерской карьеры Луческу часто противостоял «Фенербахче», ведь в Турции возглавлял их принципиальных соперников – «Бешикташ» и «Галатасарай».
Заявление «Фенербахче» по поводу смерти Луческу:
«Выражаем соболезнования.
С глубокой скорбью мы узнали о смерти Мирчи Луческу, который работал главным тренером национальной сборной нашей страны, а также в клубах «Бешикташ» и «Галатасарай».
Выражаем искренние соболезнования семье Мирчи Луческу, его близким, всем, кто его любил, и всей футбольной общественности».
Başsağlığı dileriz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2026
Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray’da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Mircea Lucescu’nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/K8AS3P3C9P
