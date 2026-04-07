У Луческу обнаружили новые проблемы. Медики приняли важное решение

Клиника, в которой находится бывший тренер Мирча Луческу, обнародовала новую медицинскую информацию о состоянии специалиста.

По информации врачей, во время дополнительных обследований у Луческу обнаружили инсульты и серьезные нарушения кровообращения, влияющие на работу легких.

В связи с этим медики отказались от проведения запланированной процедуры установки системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО), поскольку организм тренера слишком ослаблен и может не выдержать сложного хирургического вмешательства.

Ранее бывший врач национальной сборной Румынии Помпилиу Попеску высказался об ухудшении состояния бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу: