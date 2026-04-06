В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день

80-летний экс-наставник сборной Румынии, «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу продолжает пребывать в бухарестской больнице в критическом состоянии.

Сегодня лечащие врачи Луческу провели консультации с экспертом из Франции, на привлечении которого настояла семья Мирчи.

В результате было принято решение продолжить лечение в том же режиме, а завтра, в зависимости от состояния Луческу, будет обсуждаться возможность операции по установке аппарата искусственной вентиляции легких.

«Завтра будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность инвазивного вмешательства, такого как установка системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО). Мы вернемся с информацией о состоянии здоровья пациента в последующих пресс-релизах», – говорится в сообщении, выпущенном клиникой по этому поводу.

Сегодня утром ряд турецких источников сообщил о смерти Мирчи Луческу, однако впоследствии эту информацию опровергли из клиники, где продолжает лечение опытный наставник.

Справка. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО, ЭМО) – инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. ЭКМО используется в кардиологии при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности при проведении операции на открытом сердце совместно с аппаратом искусственного кровообращения.