  В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06 апреля 2026, 18:46 | Обновлено 06 апреля 2026, 18:49
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день

По просьбе семьи наставника к лечению подключен специалист из Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

80-летний экс-наставник сборной Румынии, «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу продолжает пребывать в бухарестской больнице в критическом состоянии.

Сегодня лечащие врачи Луческу провели консультации с экспертом из Франции, на привлечении которого настояла семья Мирчи.

В результате было принято решение продолжить лечение в том же режиме, а завтра, в зависимости от состояния Луческу, будет обсуждаться возможность операции по установке аппарата искусственной вентиляции легких.

«Завтра будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность инвазивного вмешательства, такого как установка системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО). Мы вернемся с информацией о состоянии здоровья пациента в последующих пресс-релизах», – говорится в сообщении, выпущенном клиникой по этому поводу.

Сегодня утром ряд турецких источников сообщил о смерти Мирчи Луческу, однако впоследствии эту информацию опровергли из клиники, где продолжает лечение опытный наставник.

Справка. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО, ЭМО) – инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. ЭКМО используется в кардиологии при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности при проведении операции на открытом сердце совместно с аппаратом искусственного кровообращения.

Алексей Сливченко Источник: Prosport.ro
Тримайся легенда! 
