  4. Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06 апреля 2026, 09:12 | Обновлено 06 апреля 2026, 09:16
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

В турецких СМИ появилась информация о смерти бывшего тренера «Динамо» и «Шахтера» Мирчи Луческу.

Сообщается, что в ночь на 6 апреля врачи констатировали смерть мозга 80-летнего специалиста после резкого ухудшения состояния. По данным источников, накануне его сын Разван Луческу заявлял о критическом состоянии отца.

Отмечается, что около 03:20 медики констатировали смерть мозга, что юридически означает смерть человека.

В то же время официального подтверждения от семьи или больницы пока нет, а информация распространяется преимущественно через СМИ и соцсети.

Ранее Луческу был госпитализирован из-за проблем с сердцем, он перенес инфаркт.

Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк смерть
Дмитрий Олийченко Источник
Комментарии 4
Якщо це відповідає дійсности, то це велика втрата для футбола.... Луческу все своє життя був у футболі і віддав своє життя за футбол.... 
Хоч людські якості були неоднозначні, але тренер він був чудовий. Він жив футболом, міг спокійно сидіти на пенсії і бавити внуків-правнуків, але це не про нього.
Шкода, але всіх нас це чекає
RIP
Гарний тренер .фанат футболу 
Вечная ему память
