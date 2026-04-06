Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера

В турецких СМИ появилась информация о смерти бывшего тренера «Динамо» и «Шахтера» Мирчи Луческу.

Сообщается, что в ночь на 6 апреля врачи констатировали смерть мозга 80-летнего специалиста после резкого ухудшения состояния. По данным источников, накануне его сын Разван Луческу заявлял о критическом состоянии отца.

Отмечается, что около 03:20 медики констатировали смерть мозга, что юридически означает смерть человека.

В то же время официального подтверждения от семьи или больницы пока нет, а информация распространяется преимущественно через СМИ и соцсети.

Ранее Луческу был госпитализирован из-за проблем с сердцем, он перенес инфаркт.