  4. Министр здравоохранения Румынии: «Состояние Мирчи Луческу критическое»
06 апреля 2026, 09:03
917
0

Министр здравоохранения Румынии: «Состояние Мирчи Луческу критическое»

Опытный наставник продолжает бороться за жизнь…

06 апреля 2026, 09:03 |
917
0
Министр здравоохранения Румынии: «Состояние Мирчи Луческу критическое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

80-летний экс-коуч «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу продолжает оставаться в больнице Бухареста в тяжелом состоянии после серьезных проблем с сердцем.

Состояние опытного наставника является критическим, информацию о чем подтвердил министр здравоохранения Румынии 34-летний Александру Рогобете. Тем самым чиновник развеял сплетни анонимных пабликов и источников, которые разгоняют новости о якобы кончине Мирчи.

«К сожалению, его состояние критическое. Это вся информация, которой я располагаю и которую могу открыто заявить общественности. Он находится в реанимации, его состояние критическое, и за последние 24-48 часов его состояние ухудшилось», – заявил Рогобете.

Накануне сообщалось, что к Мирче в больницу съезжается вся его семья – супруга Нелли, сын Разван и внучка Марилу.

Алексей Сливченко Источник: Gazete Pencere
