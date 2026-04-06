80-летний экс-коуч «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу продолжает оставаться в больнице Бухареста в тяжелом состоянии после серьезных проблем с сердцем.

Состояние опытного наставника является критическим, информацию о чем подтвердил министр здравоохранения Румынии 34-летний Александру Рогобете. Тем самым чиновник развеял сплетни анонимных пабликов и источников, которые разгоняют новости о якобы кончине Мирчи.

«К сожалению, его состояние критическое. Это вся информация, которой я располагаю и которую могу открыто заявить общественности. Он находится в реанимации, его состояние критическое, и за последние 24-48 часов его состояние ухудшилось», – заявил Рогобете.

Накануне сообщалось, что к Мирче в больницу съезжается вся его семья – супруга Нелли, сын Разван и внучка Марилу.