Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером

07 апреля 2026, 22:44 |
Умер легендарный Луческу...

ФК Шахтер. Мирча Луческу

Донецкий «Шахтер» сообщил о кончине бывшего тренера Мирчи Луческу.

«Прощайте, Мистер… 7 апреля ушел из жизни легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Ему было 80 лет...

Мирча Луческу возглавлял «Шахтер» в 2004–2016 годах. Под его руководством «горняки» провели 573 матча. Вместе с донецкой командой румынский наставник завоевал 22 трофея: 8 титулов чемпионов Украины, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины, а также первый для клуба европейский трофей – Кубок УЕФА (2009). Мирча Луческу является рекордсменом по количеству проведенных сезонов, матчей и выигранных титулов, а также самым успешным тренером за всю историю «Шахтера».

Футбольный клуб «Шахтер» выражает глубочайшие соболезнования семье Мирчи Луческу – жене Нелли, сыну Резвану, внукам Мерилу и Матею, его близким и друзьям, всем, кто знал и ценил Мистера. В эти дни все наши мысли и молитвы – с его родными и миллионами фанатов в Румынии и во всем мире.

Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола.

Покойся с миром, Великий Тренер», – передает пресс-служба «горняков».

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
