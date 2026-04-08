ВИДЕО. Игрок Шахтера узнал пол будущего ребенка – сеть растрогана

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь вместе с женой Дарьей Бондарь объявили пол своего будущего ребенка.

Пара опубликовала совместное видео с гендер-пати в Instagram, где поделилась радостной новостью с подписчиками. Супруги ожидают девочку.

В подписи к публикации они оставили эмоциональное сообщение: «Мы так долго и сильно мечтали о тебе… И очень ждем встречи».

В комментариях под постом пара получила большое количество теплых поздравлений и пожеланий: «Поздравляем», «Ждем с нетерпением вашу девочку-принцессу», «Поздравляем вас! Ждем маленькую принцессу», «Очень красивые».

Фанаты и подписчики массово выражают радость за пару, желая им счастья и легкого появления малышки на свет.