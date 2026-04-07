Давление на боссов Манчестер Юнайтед: игроки сделали выбор в пользу Каррика
Амад Диалло уверен в том, что Майкл Каррик – лучший вариант для «МЮ»
Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло выразил полную поддержку временному главному тренеру Майклу Каррику.
«Конечно, это не нам, игрокам, решать, но он был великолепен, он так много делает для команды. У него большой опыт, он знает клуб и обладает его ДНК. Мы считаем, что он подходящий человек. Мы очень рады тому, что он делает сейчас. С момента своего приезда он всем ясно дал понять, что хочет побеждать, хочет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, и он работает с каждым игроком, поэтому у него все хорошо, и мы очень рады, что он наш тренер. Иногда такой тренер может привести клуб туда, где ему место», – заявил Диалло.
Майкл Каррик принял «МЮ» после отставки Рубена Аморима и вывел команду на третье место (семь побед, два ничейных результата и одно поражение). Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
