Давление на боссов Манчестер Юнайтед: игроки сделали выбор в пользу Каррика

Амад Диалло уверен в том, что Майкл Каррик – лучший вариант для «МЮ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло выразил полную поддержку временному главному тренеру Майклу Каррику.

«Конечно, это не нам, игрокам, решать, но он был великолепен, он так много делает для команды. У него большой опыт, он знает клуб и обладает его ДНК. Мы считаем, что он подходящий человек. Мы очень рады тому, что он делает сейчас. С момента своего приезда он всем ясно дал понять, что хочет побеждать, хочет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, и он работает с каждым игроком, поэтому у него все хорошо, и мы очень рады, что он наш тренер. Иногда такой тренер может привести клуб туда, где ему место», – заявил Диалло.

Майкл Каррик принял «МЮ» после отставки Рубена Аморима и вывел команду на третье место (семь побед, два ничейных результата и одно поражение). Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца сезона.

По теме:
Гарри МАГУАЙР: «Играть за Манчестер Юнайтед – это самая высокая честь»
Игроки Челси уговаривали тренера простить забаненного лидера
100 дней без побед в АПЛ. Тоттенхэм в 2026 году не выигрывал в чемпионате
Руслан Полищук Источник: Goal.com
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров
Футбол | 07 апреля 2026, 19:42 0
В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров
В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров

Буковина без Дахновского и Плаксы, но с Шищенко

Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Футбол | 06 апреля 2026, 23:55 8
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги

Подопечные Мичела одолели Вильярреала со счетом 1:0 в 30-м туре чемпионата Испании

Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 07.04.2026, 16:00
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бокс | 07.04.2026, 05:02
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
