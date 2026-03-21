  4. Руководство Манчестер Юнайтед снова в ярости из-за судейства
21 марта 2026, 22:12 |
«Манчестер Юнайтед» в который раз потерял очки из-за спорных судейских решений

Стартовый матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» ознаменовался очередным судейским скандалом.

Руководство «красных дьяволов» «в ярости» от действий арбитра Стюарта Атвелла и его видеоассистентов. Главная претензия манкуниацев – отсутствие пенальти в их пользу после столкновения в штрафной площади Амада Диалло с защитником «вишен» Адриеном Трюффером. В связи с этим «МЮ» обратится с официальной жалобой в судейский комитет Профессиональной организации футбольных арбитров Англии.

«Манчестер Юнайтед» не в первый раз по ходу сезона недоволен судейскими решениями. Например, глава судейского комитета Ховард Уэбб признал, что рефери и VAR ошиблись, не удалив Натана Коллинза в матче с «Брентфордом» (1:3). Также единственный гол в матче с «Арсеналом» (0:1) был забит после фола на Мэйсоне Маунте, как считает руководство клуба.

Звучали претензии и по поводу отсутствия красной карточки Эрону Уан-Биссаке в игре с «Вест Хэмом» (1:1). А самый свежий скандал был в начале марта, когда в поединке против «Вулверхэмптона» (4:1) идентичные фолы в штрафной судьей трактовались по-разному.

«МЮ» идет на третьем месте в чемпионате Англии, опережая «Астон Виллу» на четыре очка.

Видеообзор матча «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

Руслан Полищук Источник: Daily Mail
