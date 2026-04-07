  4. Монфис завершил выступление на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло
07 апреля 2026, 17:39 | Обновлено 07 апреля 2026, 18:00
Монфис завершил выступление на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло

Гаэль уступил Александру Бублику в двух сетах

07 апреля 2026, 17:39 | Обновлено 07 апреля 2026, 18:00
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 199) завершил выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Монфис проиграл казахстанцу Александру Бублику (ATP 11) в двух сетах – 4:6, 4:6.

Счет очных встреч игроков – 2:2.

Французский теннисист проводит последний сезон в профессиональной карьере.

Гаэль сыграл на Мастерсе в Монако 13-й раз. Лучшим результатом француза был финал 2016 года. Монфис проиграл испанцу Рафаэлю Надаля в трех сетах.

Бублик в следующем круге сыграет с победителем матча Иржи Легечка – Алехандро Табило.

ATP 1000 в Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала

Гаэль Монфис – Александр Бублик [8] – 4:6, 4:6

Монфіс красава... В такому віці, показувати дуже пристойний теніс!!!
 Але нажаль - в цьому році ракетку на стіну і колихати доцю, поки Еля буде відбиватися до Підсумкового турніру!!!
 І це їй бажаю, як і закінчити сезон у ТОП-5 !!!
