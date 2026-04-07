Монфис завершил выступление на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло
Гаэль уступил Александру Бублику в двух сетах
Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 199) завершил выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Монфис проиграл казахстанцу Александру Бублику (ATP 11) в двух сетах – 4:6, 4:6.
Счет очных встреч игроков – 2:2.
Французский теннисист проводит последний сезон в профессиональной карьере.
Гаэль сыграл на Мастерсе в Монако 13-й раз. Лучшим результатом француза был финал 2016 года. Монфис проиграл испанцу Рафаэлю Надаля в трех сетах.
Бублик в следующем круге сыграет с победителем матча Иржи Легечка – Алехандро Табило.
ATP 1000 в Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала
Гаэль Монфис – Александр Бублик [8] – 4:6, 4:6
Another goodbye 🥹@Gael_Monfils walks off Court Rainier III for the final time#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/LwBSxQ57OY— Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026
