  4. Названы оценки Цыганкова и Ваната за выигранный матч Жироны у Вильярреала
07 апреля 2026, 01:41
Названы оценки Цыганкова и Ваната за выигранный матч Жироны у Вильярреала

6 апреля каталонцы одолели желтую субмарину в поединке 30-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинские футболисты каталонской Жироны Виктор Цыганков и Владислав Ванат получили оценки за матч 30-го тура Ла Лиги 2025/26 против Вильярреала (1:0).

Оба украинка вышли в старте красно-белых. Ванат провел на поле 12 минут и был заменен из-за травмы. За это время Владислав успел наиграть на оценку 6.1 балла от статистичекого портала WhoScored.

Цыганков провел весь поединок – 6.7 балла. За матч Цыганков отдал 33 точных передач из 38 (87%), один раз пробил по воротам, один раз успешно применил дрибллинг и выиграл одну верховую дуэль.

Лучшим игроком встречи стал хавбек Жироны Аксель Витсель – 7.6.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Вильярреал (1:0)

