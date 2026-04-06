Суперкамбек Вашеро. Завершен второй игровой день на Мастерсе в Монте-Карло
Монегаск переиграл Хуана Мануэля Черундоло в поединке 1/32 финала
Представитель Монако Валентен Вашеро (ATP 23) одержал волевую победу в стартовом поединке турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Монегаск одолел аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (ATP 71) в трех сетах за 2 часа и 25 минут – 5:7, 6:2, 6:1.
В первом сете при счете 4:4 Вашеро не реализовал четыре брейк-пойнта, затем при счете 5:6 проиграл свою подачу и в итоге сет. Во второй партии Валентен уступал 0:2, а затем сделал суперкамбек и выиграл 12 из 13 последних геймов.
В поединке 1/16 финала монегаск сыграет с четвертым сеяным Лоренцо Музетти.
Это будет первая очная встреча игроков.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/32 финала
Валентен Вашеро – Хуан Мануэль Черундоло [Q] – 5:7, 6:2, 6:1
Все результаты второго игрового дня в мужском одиночном разряде:
- Артур Риндеркнеш – Карен Хачанов [12] – 7:5, 6:2
- Андрей Рублев [13] – Нуну Боржеш – 6:4, 1:6, 6:1
- Зизу Бергс – Адриан Маннарино – 6:4, 6:3
- Себастьян Баэс – Стэн Вавринка [WC] – 7:5, 7:5
- Иржи Легечка [11] – Эмилио Нава [Q] – 7:6 (7:1), 6:7 (8:10), 6:2
- Жоао Фонсека – Габриэль Диалло – 6:2, 6:3
- Томаш Махач – Даниэль Альтмайер – 6:4, 1:6, 6:3
- Франсиско Черундоло [16] – Стефанос Циципас – 7:5, 6:4
- Кристиан Гарин [Q] – Маттео Арнальди [LL] – 6:2, 6:4
- Флавио Коболли [10] – Франсиско Комесанья [Q] – 7:5, 2:6, 6:3
- Александер Блокс [Q] – Денис Шаповалов – 6:4, 4:6, 6:3
Видеообзор второго игрового дня
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
