  4. Суперкамбек Вашеро. Завершен второй игровой день на Мастерсе в Монте-Карло
06 апреля 2026, 23:39 | Обновлено 06 апреля 2026, 23:48
Суперкамбек Вашеро. Завершен второй игровой день на Мастерсе в Монте-Карло

Монегаск переиграл Хуана Мануэля Черундоло в поединке 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

Представитель Монако Валентен Вашеро (ATP 23) одержал волевую победу в стартовом поединке турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Монегаск одолел аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (ATP 71) в трех сетах за 2 часа и 25 минут – 5:7, 6:2, 6:1.

В первом сете при счете 4:4 Вашеро не реализовал четыре брейк-пойнта, затем при счете 5:6 проиграл свою подачу и в итоге сет. Во второй партии Валентен уступал 0:2, а затем сделал суперкамбек и выиграл 12 из 13 последних геймов.

В поединке 1/16 финала монегаск сыграет с четвертым сеяным Лоренцо Музетти.

Это будет первая очная встреча игроков.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/32 финала

Валентен Вашеро Хуан Мануэль Черундоло [Q] – 5:7, 6:2, 6:1

Все результаты второго игрового дня в мужском одиночном разряде:

  • Артур Риндеркнеш – Карен Хачанов [12] – 7:5, 6:2
  • Андрей Рублев [13] – Нуну Боржеш – 6:4, 1:6, 6:1
  • Зизу Бергс Адриан Маннарино – 6:4, 6:3
  • Себастьян Баэс Стэн Вавринка [WC] – 7:5, 7:5
  • Иржи Легечка [11] – Эмилио Нава [Q] – 7:6 (7:1), 6:7 (8:10), 6:2
  • Жоао Фонсека Габриэль Диалло – 6:2, 6:3
  • Томаш Махач Даниэль Альтмайер – 6:4, 1:6, 6:3
  • Франсиско Черундоло [16] – Стефанос Циципас – 7:5, 6:4
  • Кристиан Гарин [Q] – Маттео Арнальди [LL] – 6:2, 6:4
  • Флавио Коболли [10] – Франсиско Комесанья [Q] – 7:5, 2:6, 6:3
  • Валентен Вашеро Хуан Мануэль Черундоло [Q] – 5:7, 6:2, 6:1
  • Александер Блокс [Q] – Денис Шаповалов – 6:4, 4:6, 6:3

Видеообзор второго игрового дня

